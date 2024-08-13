Найбільший кар'єр у світі: як він виглядає та що там видобувають

Чилійська копальня Чукікамата багато років утримує звання найбільшого у світі відкритого родовища міді. За масштабами видобутку та обсягом породи, з ним не зрівняється жоден інший кар'єр.

Що відомо про Чукікамату?

Копальня Чукікамата, розташована в пустелі Атакама на півночі Чилі. За роки розробки рельєф в цьому районі був значно змінений в результаті видобутку величезних запасів міді, пише 24 Канал з посиланням на Mining Doc.

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Глибина найбільшого кар'єру досягає приблизно 1 000 метрів.

Хоча сліди видобутку корисних копалин в цьому регіоні датуються VI століттям нашої ери, систематична промислова розробка почалася лише в 1910-х роках.

Цікаво! Рештки стародавнього шахтаря, знайдені тут в 1899 році та датовані приблизно 550 роком, підтверджують, що мідь видобувалася в цьому районі задовго до появи сучасної гірничої промисловості.

Гігантські вантажівки, завантажені рудою в Чукікаматі / фото Getty Images

Гірські уступи в кар'єрі, використовуються для розміщення техніки та збору уламків, що утворюються в результаті зсувів і селевих потоків.

Поблизу розташовуються відвали порожньої породи – матеріалу з низьким вмістом металів, що не підлягають переробці.

Цікаво! Копальня Чукікамата сформувалась під впливом гарячих потоків, які проходили через магматичні породи.

Початку великомасштабного видобутку сприяли нові методи переробки та інвестиції з боку компанії Chile Exploration Company.

З 1915 року шахта почала активно розвиватися: відвали розширювалися, кар'єри поглиблювалися і збільшувалися в розмірах.

Примітно! Поруч із шахтою існувало однойменне поселення. Однак у міру зростання виробництва і збільшення забруднення – пилу, викидів та інших побічних ефектів – здоров'я і безпека місцевих жителів опинилися під загрозою. У 2004 році почався поетапний переїзд жителів до міста Калама, розташованого приблизно в 15 км на південь.

У 2019 році компанія Chuquicamata запустила підземний видобуток в рамках багатомільярдної програми модернізації.

За даними гірничодобувної корпорації CODELCO, це повинно продовжити термін експлуатації родовища мінімум на 40 років і компенсувати падіння обсягів видобутку.

Відкритий мідний рудник Чукікамата / фото Getty Images

Чилі залишається найбільшим у світі виробником міді, чому багато в чому сприяє робота рудника Чукікамата. У 2021 році на частку країни припадало близько 27% світового обсягу видобутку міді.

Чи можна потрапити на Чукікамату?

Так, на копальню проводяться екскурсії. Щоправда, для участі в екскурсії необхідно зареєструватися мінімум за два тижні.

Робітник біля гігантських вантажівок Komatsu 930 вантажністю 330 тонн на руднику Чукікамата / фото Getty Images

Тур включає оглядові майданчики з видами на величезний кар'єр, що нагадує позаземний ландшафт. Також можна побачити в дії величезні жовті кар'єрні самоскиди, кожен з яких перевозить до 300 тонн породи за один рейс.