Для чого США нафта з Венесуели: ЗМІ розкрили задум Трампа

Після захоплення Ніколаса Мадуро та його дружини США будуть "керувати" Венесуелою, доки не відбудеться перехід влади. Також американці використовуватимуть її величезні запаси нафти.

Чи реальні амбіції Трампа?

За словами Дональда Трампа, у такий спосіб окупація "не коштуватиме ні копійки" його країні, яка отримає компенсацію з "грошей, що виходять з-під землі". Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Під час виступу перед журналістами через кілька годин після затримання Мадуро Трамп заявив, що "дуже великі" американські нафтові компанії витратять мільярди доларів на відновлення "сильно пошкодженої інфраструктури" Венесуели.

Наразі ембарго США на венесуельську нафту діє, і хоча Трамп зрештою хоче, щоб "нафта текла", аналітики попереджають – через брак інфраструктури та інвестицій на реалізацію амбіції можуть піти роки.

Є ще багато питань, на які потрібно відповісти щодо стану венесуельської нафтової промисловості, але, очевидно, що для її відновлення знадобляться десятки мільярдів доларів,

– сказав Пітер Макналі з Third Bridge.

Цікаво! Венесуела має найбільші підтверджені запаси нафти серед усіх країн світу. Наразі лише одна американська енергетична компанія продовжує працювати у Венесуелі – Chevron.

Що кажуть американські компанії?

Представник Chevron заявив, що компанія й надалі зосереджена на безпеці та добробуті працівників і збереженні цілісності активів, а також працює у повній відповідності до всіх чинних законів і норм.

Американський нафтовий гігант ConocoPhillips заявив, що "стежить за розвитком подій у Венесуелі та їхнім потенційним впливом на глобальне енергопостачання та стабільність".

Було б передчасно робити припущення щодо будь-якої майбутньої ділової діяльності або інвестицій,

– додали там.

Однак інші лідери галузі, зокрема ExxonMobil, Shell, BP, TotalEnergies та Saudi Aramco, ще не висловили свою позицію.

До слова, Guardian пише, що Венесуела націоналізувала свою нафтову промисловість ще близько 50 років тому, але у 2007 році взяла під контроль операції, які досі здійснювали на приватних умовах. Опісля погодилася залишитися лише Chevron, а інші компанії відмовилися прийняти нові умови.

Навіщо Трампові венесуельська нафта?

США є найбільшим у світі виробником нафти з великим відривом, однак вони видобувають легку сировину, тоді як для роботи нафтопереробних заводів потрібна важка.

Якщо США хочуть забезпечити свої автомобілі бензином, їм потрібна важка, в'язка нафта, оскільки саме її переробляють більшість НПЗ. А оскільки їхній капітальний ремонт коштує багато мільярдів доларів, ніхто не хоче цього робити найближчим часом,

– пояснює Sky News.

Отже, попри те що США теоретично видобувають більше нафти, ніж потрібно для внутрішнього споживання, країна й далі повністю залежить від торгівлі, аби закривати потребу у важкій сировині. І саме її найбільшими запасами у світі, поряд з Канадою та Росією, володіє Венесуела.

Яка ситуація з нафтою у Венесуелі?