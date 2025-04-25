Як діяти, якщо не приймають долари 2006 року

Долар США – це одна з найпопулярніших іноземних валют в Україні. Проте періодично виникають питання, чи всі долари приймають банки та обмінники. Зокрема, йдеться про долари 2006 року.

Що робити з доларами 2006 року

Національний банк України заявив, що дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року. Це означає, що банки та обмінники зобов'язані приймати усі купюри доларів, які ввели в обіг за останні понад 100 років. Це стосується й доларів 2006 року випуску. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Варте уваги Кіпрська компанія отримала контроль на Monobank

Український Нацбанк зобов'язує банки та обмінники приймати усі купюри доларів, які пройшли перевірку на справжність та не мають ознак значного зношення та/ або пошкодження. Ні номінал банкнот доларів, ні рік їхнього випуску не відіграють ролі під час обміну валюти.

Важливо! Незначні забруднення, плями або потертості не є підставою, щоб відмовитися приймати дійсні банкноти доларів, згідно з українським законодавством. Крім того, НБУ скасував термін "незначно зношені банкноти".

Якщо ж долари 2006 року не приймають у банку або пункті обміну, то перш за все потрібно дізнатися причину. Якщо це пов'язано з роком випуску банкноти, то варто зателефонувати на гарячу лінію НБУ.

Якщо в банку не прийняли долари через їхню старість, пошкодження дизайну або інші особливості, то їх можна здати на інкасо. У рамках цієї процедури банк відправляє значно зношені або пошкоджені банкноти іноземній фінансовій установі для обміну.

Нагадаємо, що НБУ раніше заявляв, що існує лише три види банкнот іноземної валюти: справжні, значно зношені/ пошкоджені та фальшиві.