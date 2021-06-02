Чому мільярдер Воррен Баффет ненавидить біткойн

Біткойн створив вже не одного мільярдера у світі. Але легендарний інвестор Уоррен Баффет, який входить у десятку найбагатших людей світу, має щонайменше 3 причини, чому він ніколи не інвестує у біткойн.
Воррен Баффет, голова компанії Berkshire Hathaway, неодноразово висловлював свою позицію щодо криптовалют.
До теми Легендарний Воррен Баффет роками інвестує у три галузі: які активи приносять мільярдеру гроші
Це ймовірно отрута для щурів у квадраті. Вона суперечить інтересам цивілізації,
– сказав Баффет.
Ще у 2020 році інвестор заявив, що не володіє жодною криптовалютою і не планує цього робити. На це є три причини.
Аргументи Баффета проти біткойна
Біткойн не має "унікальної цінності"
Баффет любить інвестувати в акції корпорацій, які виробляють реальні речі, наприклад він відомий своєю любов'ю до технологічних компаній, зокрема Apple. Натомість біткойн не має за собою нічого, окрім віри, що хтось у майбутньому заплатить за нього більше.
Зауважимо, що біткойн все ж має на меті набути реальної вартості як платіжна система.
Біткойн – це не гроші
Гроші мають три ознаки:
- це засіб обміну;
- вони накопичуються;
- вони є розрахунковою одиницею.
Баффет вважає, що у біткойна недостатньо ознак, щоб вважатися грошима і що це лиш тимчасовий засіб обміну.
Баффет не розуміє біткойну
Баффет став одним з найуспішніших інвесторів в історії, інвестуючи в акції, які він розуміє.
Чому я повинен інвестувати у те, про що я нічого не знаю?
– питав Баффет.
Вартість біткойна
Попри категоричну позицію Воррена Баффета, є все ж низка мільярдерів, які підтримують криптовалюту, зокрема й Ілон Маск. Варто інвестувати чи ні – особистий вибір кожного. Поки що статистика – на користь біткойна.
- У середині квітня біткойн досяг історичного максимуму в близько 63 тисячі доларів.
- Станом на 2 червня 12:00 вартість біткойна 37 441 долар, за даними CoinMarketCap.
- За останній рік біткойн виріс на 292%, а з початку року – на 28%, про що свідчать дані Libertex.