Чому мільярдер Воррен Баффет ненавидить біткойн

Біткойн створив вже не одного мільярдера у світі. Але легендарний інвестор Уоррен Баффет, який входить у десятку найбагатших людей світу, має щонайменше 3 причини, чому він ніколи не інвестує у біткойн.

Воррен Баффет, голова компанії Berkshire Hathaway, неодноразово висловлював свою позицію щодо криптовалют.

До теми Легендарний Воррен Баффет роками інвестує у три галузі: які активи приносять мільярдеру гроші

Це ймовірно отрута для щурів у квадраті. Вона суперечить інтересам цивілізації,

– сказав Баффет.

Ще у 2020 році інвестор заявив, що не володіє жодною криптовалютою і не планує цього робити. На це є три причини.

Аргументи Баффета проти біткойна

Біткойн не має "унікальної цінності"

Баффет любить інвестувати в акції корпорацій, які виробляють реальні речі, наприклад він відомий своєю любов'ю до технологічних компаній, зокрема Apple. Натомість біткойн не має за собою нічого, окрім віри, що хтось у майбутньому заплатить за нього більше.

Зауважимо, що біткойн все ж має на меті набути реальної вартості як платіжна система.

Біткойн – це не гроші

Гроші мають три ознаки:

це засіб обміну;

вони накопичуються;

вони є розрахунковою одиницею.

Баффет вважає, що у біткойна недостатньо ознак, щоб вважатися грошима і що це лиш тимчасовий засіб обміну.

Баффет не розуміє біткойну

Баффет став одним з найуспішніших інвесторів в історії, інвестуючи в акції, які він розуміє.

Чому я повинен інвестувати у те, про що я нічого не знаю?

– питав Баффет.

Вартість біткойна

Попри категоричну позицію Воррена Баффета, є все ж низка мільярдерів, які підтримують криптовалюту, зокрема й Ілон Маск. Варто інвестувати чи ні – особистий вибір кожного. Поки що статистика – на користь біткойна.