Через цю звичку мільйонерів 90% населення мають борги

Заощадливість мільйонерів створює борг для 90% населення та знижує процентну ставку. Такого висновку дійшли в ході дослідження Гарвардського університету.

Люди скаржаться, бачачи, як знаменитості витрачають свої гроші на предмети розкоші, яких решта світу ніколи не може собі дозволити. Наприклад, американці обурилися повідомленням Девіда Геффена – мільярдера та засновника DreamWorks, – в якому він заявив, що проведе карантин на яхті.

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Але дослідження показало, що чим більше споживають мільйонери, тим краще це для економіки. Хоч об'єктом дослідження й були США, автори переконані, що в інших країнах схожі закономірності.

Дорогі забаганки багатіїв – корисні

Якщо мільйонер купує літак, частина цих грошей надходить працівникам, які брали участь у проєктуванні, виробництві, продажі тощо.

Коли мільйонери не витрачають гроші, а тримають у банках, ті використовують їх для надання позик. Тож гроші, якими люди сплачують свої борги, роблять багатих багатшими.

Коли процентна ставка низька, люди частіше беруть кредити. Поступово населення заборговує. В ідеалі ці гроші були б використані на продуктивні інвестиції, що стимулюють зростання, такі як будівництво. У період з 2000 по 2016 рік заощадливість багатих була більшою, ніж чисті інвестиції країни.

Як розв'язати проблему

Автори дослідження вказують на можливі шляхи вирішення цієї проблеми, такі як: