Buy Me a Coffee змінив дедлайн обов'язкового виводу коштів для українців

Американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee, яка є досить популярною в Україні, змінила свою політику щодо користувачів. Це стало серйозним викликом для українців.

Buy Me a Coffee змінив правила для українців

На початку серпня 2024 року українці почали масово скаржитися на американську компанія Buy Me a Coffee. Річ у тому, що платформа оновила свою політику щодо користувачів. Зокрема, Buy Me a Coffee вирішила більше не залучатиме нових авторів контенту з України.

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Це пов'язано з війною Росії проти України. Компанії складно перевіряти місце перебування клієнтів в Україні, оскільки 20% території перебувають під санкціями. У підтримці компанії додали, що через це виникає простір для помилок.

Крім того, компанії Buy Me a Coffee нещодавно заявила, що більше не буде співпрацювати з платіжними системами Wise і Payoneer. Проте саме ці платформи використовують українці для виведення коштів на рахунки в Україні. Водночас краудфандингова компанія додала, що сервіс продовжив термін підтримки системи для виплат Payoneer до 1 листопада 2024 року. Тож тепер українці з акантами на платформі Buy Me a Coffee мають ще приблизно два місяці, аби вивести свої кошти.