"Будуть горіти в пеклі": Monobank закриє головну потребу 98-річної бабусі, яка вийшла з окупації
Джерело:Олег Гороховський
На цьому тижні Україну сколихнула історія про 98-річну Лідію Степанівну, яка самостійно вийшла з частково окупованої росіянами Донеччини. У Monobank відреагували на цю щемливу історію.
Що відомо про шлях жінки з окупації
Смілива жінка пройшла 10 кілометрів із селища Очеретине, аби дістатися до підконтрольної території України. На жаль, вона була вимушена покинути власний будинок, який зруйнували росіяни, згідно з даними Національної поліції.
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Також повідомляють, що вона починала свій шлях з родичами – сином, невісткою та онуками. Проте пізніше вони були вимушені розділитися і Лідія Степанівна продовжила йти сама. Ба більше, жінка подолала цей шлях під ворожими обстрілами. На щастя, жінку увечері помітили військові та передали її евакуаційній групі "Білий Янгол".Нагадаємо! На минулому тижні з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині також самостійно вибрався 88-річний Іван Якович. Чоловік йшов усю ніч, ховався від обстрілу, аби вийти на підконтрольну Україні територію, оскільки не хотів отримувати російський паспорт.
Реакція Monobank
Цю історію прокоментував у телеграм співзасновник Monobank. Олег Гороховський. Бізнесмен повідомив, що банк придбає Лідії Степанівні власний будинок.
Ця бабуся, яка цілий день ішла під ворожими обстрілами – чорт, ну як же це можливо. Ці огидні істоти будуть вічно горіти в Пеклі.
Згідно з дописом підприємця, жінка уже у власному домі "обовʼязково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі".