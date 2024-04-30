"Будуть горіти в пеклі": Monobank закриє головну потребу 98-річної бабусі, яка вийшла з окупації

На цьому тижні Україну сколихнула історія про 98-річну Лідію Степанівну, яка самостійно вийшла з частково окупованої росіянами Донеччини. У Monobank відреагували на цю щемливу історію.

Що відомо про шлях жінки з окупації

Смілива жінка пройшла 10 кілометрів із селища Очеретине, аби дістатися до підконтрольної території України. На жаль, вона була вимушена покинути власний будинок, який зруйнували росіяни, згідно з даними Національної поліції.

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Також повідомляють, що вона починала свій шлях з родичами – сином, невісткою та онуками. Проте пізніше вони були вимушені розділитися і Лідія Степанівна продовжила йти сама. Ба більше, жінка подолала цей шлях під ворожими обстрілами. На щастя, жінку увечері помітили військові та передали її евакуаційній групі "Білий Янгол".

Реакція Monobank

На минулому тижні з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині також самостійно вибрався 88-річний Іван Якович. Чоловік йшов усю ніч, ховався від обстрілу, аби вийти на підконтрольну Україні територію, оскільки не хотів отримувати російський паспорт.

Цю історію прокоментував у телеграм співзасновник Monobank. Олег Гороховський. Бізнесмен повідомив, що банк придбає Лідії Степанівні власний будинок.

Олег Гороховський Співзасновник Monobank Ця бабуся, яка цілий день ішла під ворожими обстрілами – чорт, ну як же це можливо. Ці огидні істоти будуть вічно горіти в Пеклі.

Згідно з дописом підприємця, жінка уже у власному домі "обовʼязково доживе до того моменту, коли ця гидота зникне з нашої землі".