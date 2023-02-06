Йдеться про 76 мільярдів гривень: в Україні оприлюднили списки банківських боржників

В Україні оприлюднили список банківських боржників. Йдеться про позичальників, які мають повернути кошти відповідно до рішень судів. Більше про це – далі у тексті.

Згідно з даними Фонду гарантування вкладів, йдеться про дві категорії боржників: позичальники, які не є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків, а також позичальники, які є керівниками та колишніми акціонерами неплатоспроможних банків.

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В Україні оприлюднили списки боржників

Загалом наразі йдеться про борг у розмірі 76 мільярдів гривень. Тоді як суди уже винесли рішення стосовно 3500 справ, пов'язаних зі справами по заборгованості.

Фонд оприлюднив списки боржників відповідно до закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Одна з підстав – кошти потрібно повернути установам, яких визнали банкрутами. Тож дані про боржників, які вчасно не виконали зобов'язання перед неплатоспроможними банками, більше не підпадають під норму про захист банківською таємницею.

Регулятор також повідомив, що список боржників оприлюднили у рамках виконання Листа про наміри Кабміну та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду від 08 листопада 2021 року та Меморандуму про економічну та фінансову політику.