Стартап з Естонії оцінили у рекордні 4,7 мільярда доларів: секрет успіху конкурента Uber

Стартап Bolt, який був створений в Естонії, отримав нові інвестиції у розмірі 713 мільйонів доларів. Куди планує витратити ці кошти головний конкурент Uber – читається далі.

Компанія Bolt, яка прославилася завдяки сервісу прокату автомобілів, готується виходити на нові ринки. Стартап розраховує на нові інвестиції у майбутньому, оскільки він має амбіції створити супердодаток з безліччю сервісів у різних галузях.

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Компанія Bolt відроджується після кризи

У рамках нового інвестиційного раунду стартап оцінили у рекордні 4,7 мільярда доларів. Для порівняння востаннє цей показник зупинився на рівні 2 мільярдів доларів. Головними інвестори стартапу стали наступні компанії:

G Squared,

D1 Capital,

NayaSequoia,

Sequoia.

Рік тому ми зіткнулися з найбільшим кризою в історії компанія. Ми впали більше ніж на 80%, оскільки всі міста були закриті, а пошук пасажирів як і раніше був основним бізнесом,

– заявив генеральний директор Bolt Маркус Вілліг.

Компанія Bolt відроджується після кризи / Фото Getty Images

Головними бенефіціарами стрімкого зростання вартості естонського стартапу стали інвестори, які були з Bolt з самого початку. Ними є німецький виробник автомобілів Daimler та венчурна компанія Creandum зі Швеції. Крім того, компанія також включає Світовий банк та Європейський інвестиційний банк до переліку інвесторів.

Засновник Bolt Маркус Вілліг заявив, що за останні 18 місяців стартап кардинально змінився. Одне з головних досягнень – служба доставки Bolt з невеликої фірми виросла в одну компаній зі найшвидшими темпами росту. У наступні кілька місяців Bolt планує запустити свої сервіси у 10 європейських країнах, включаючи Швецію, Хорватію, Португалію та Румунію.