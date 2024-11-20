Один із ключових партнерів Москви: де масово блокують рахунки росіян

У Китаї почали активно блокувати рахунки російських компаній. Це пов'язано з поточними санкційними обмеженнями.

Китай блокує рахунки росіян

Компаніям з Росії почали блокувати рахунки у Китаї. Відомо, що це активно роблять великі китайські банки. Серед них Bank of China і Chouzhou Commercial. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Головна причина блокування рахунків – адреси компаній збігаються з адресами організацій, які перебувають під санкціями. Додають, що ці заходи останнім часом набули масового характеру.

Відомо, що так званих "чорних списків" потрапила одна з адрес масової реєстрації компаній у Туреччині, а також близько десяти адрес у Гонконзі. Також додають, що обмеження торкнулися, щонайменше, однієї адреси безпосередньо на території Росії.

Цікаво! Китайський юань падає в ціні протягом останніх тижнів. Валюта опинилася під тиском через перемогу Трампа на виборах у США. Знецінення валюти може зашкодити Китаю, тоді як уряд не поспішає змінювати ситуацію.

Через це, для прикладу, Bank of China почав перевіряти не тільки адреси компанії, які можуть мати одну й ту саму адресу з підсанкційною компанією, але й її назву, вид діяльності та очільників. Поки триває перевірка використання рахунків у банку обмежено.