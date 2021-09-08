Біткойн обвалився на 20% через Сальвадор: що трапилося

Центральноамериканська країна Сальвадор 7 вересня прийняла біткойн як офіційний платіжний засіб. Така здавалося б позитивна новина для криптовалюти призвела до її стрімкого падіння.

Обвал біткойна

Ціна біткойна у вівторок, 7 вересня, впала до найнижчого рівня за майже місяць, опустившись з 52 тисяч до 43 тисяч доларів, тобто на 20%. У середу, 8 вересня, біткойн коштує понад 45 тисяч доларів, за даними Coindesk.

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Вартість біткойна протягом останнього місяця / Графік CoinDesk

Біткойн у Сальвадорі

Це завдало шкоди не лише інвесторам, але й Сальвадору, який втратив близько 3 ​​мільйони доларів.

Прийняття біткойну в Сальвадорі відбулося не так, як передбачав президент Найбі Букеле, коли розпочав свій сміливий експеримент.

Такі платформи, як Apple і Huawei не підтримали місцевий цифровий гаманець Chivo, чиї сервери довелося тимчасово відключати через наплив реєстрації нових користувачів. Хоча згодом його прийняли Starbucks та McDonald's.

Уряд навіть роздав сальвадорцям по 30 доларів у біткойнах кожному, щоб заохотити його прийняття.

Громадяни проти

Жителі Сальвадору здебільшого негативно висловилися щодо прийняття біткойну. Понад 1000 протестувальників зібралися біля Верховного суду країни, де палили шини.



Протестувальники на вулицях Сальвадору / Фото EPA

Опозиційний політик Джонні Райт Сол в коментарі BBC розповів, що жителі Сальвадору знають вкрай мало про криптовалюти і рішення було поспішним.

Ми не є ненависниками криптовалют чи біткойну. Але ми вважаємо, що не варто змушувати підприємства приймати біткойни як оплату. Держава бере на себе гарантії та ризики. Але насправді все лягає на наші плечі – на плечі звичайних платників податків,

– переконує політик.

Крім фінансової нестабільності, противники ініціативи наголошують, що прийняття біткойна може стимулювати незаконні транзакції.

Проте є й ті, які підтримують рішення президента. Зокрема, Ед Ернандес – власник продуктового магазину у Сальвадорі – вважає, що прийняття нового платіжного засобу у вигляді біткойна лише полегшить йому ведення бізнесу. До пандемії клієнти часто розраховувалися з ним підробленими купюрами, тож він підтримує перехід на цифрові валюти.



Підприємець підтримав ініціативу президента / Фото Ед Ернандес

Так, я сприймаю це як ризик, але у всьому в житті існує ризик. Коли ми маємо магазин, ми іноді купуємо товар, який не вдається продати. Там, де інші бачать кризу, я бачу можливість,

– розповідає підприємець.

Навіщо Сальвадору біткойн