Binance заблокував криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників

Криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників заблоковані. Через них росіяни намагались обходити санкції.

Вони більше не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Чиї акаунти заблокували

Поліни Ковальової, падчерки міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова;

Єлизавети Пєскової, дочки прессекретаря президента Путіна Дмитра Пєскова;

Кирила Малофєєва, сина магната Костянтина Малофєєва. Він перебуває під санкціями OFAC. За інформацією ЗМІ, пов'язаний із викраденням біткоїнів із біржі WEX.

Як росіяни обходять санкції

Раніше Федоров повідомляв, що росіяни обходять санкції через "крипту" або інші фінансові інструменти. Міністр наголошував, аби прикрити це, потрібні тотальні цифрові санкції від всіх платформ, бірж та ключових проєктів.

Таким чином, за словами міністра, залишаться певні шляхи обходу санкцій, але ризикові. Федоров підсумовував, що потрібно прибрати ключових гравців з поля бою і значно ускладнити процес виведення коштів.

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