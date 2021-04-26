Більшість фондових ринків країн Близького Сходу активно зростають: головні причини

Активи країн Близького Сходу зміцнюють свої позиції. Чому так сталося і що відбувається в країнах, які розвиваються – читайте далі.

Більшість фондових ринків Близького Сходу виросли протягом останнього тижня. Головні причини – зниження прибутковості казначейських облігацій США, тиск на ціни на нафту та прибуток компаній.

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Ключові моменти

Загальний індекс ADX в Абу-Дабі (індикатор, який показує силу тренду) виріс на 0,3%, а з початку року – на 21%. Це найкращий показник в регіоні. Аналогічна тенденція також спостерігається на фондових ринках в:

Саудівській Аравії,

Дубаї,

Бахрейні,

Омані,

Катарі,

Єгипті.

Зокрема, індекс дубайського фінансового ринку (DFM) торгується на рівні 100-денної ковзної середньої. Натомість у Кувейті та Ізраїлі активи впали в ціні.

Ковзне середнє Це інструмент згладжування часових рядів, застосовуваний головним чином для зображення змін біржових котирувань акцій, цін на сировину і так далі.

Минулого тижня у країнах, які розвиваються, акції та валюти теж зміцнили свої позиції. Реакція ринку базується на зниженні прибутковості казначейських облігацій США, яке перекриває побоювання щодо зростання кількості хворих на коронавірус.

До того ж нафта марки Brent, яка є головним джерелом доходів для країн Перської затоки, дещо ослабла через побоювання, що в Індії знову зросте кількості хворих на COVID-19. Остерігаються, що нова хвиля коронавірусу завадить відновленню попиту на чорне золото в країні. Додамо, що Індія є третім за величиною імпортером нафти у світі, після Китаю та США.

Ціна на нафту Brent пішла вниз / Інфографіка Financial Times

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