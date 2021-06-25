Безос та Маск вирішили спалити свої гроші у космосі: що стоїть за їхнім бажанням стати першим

Багатство – це однозначно бажана річ у житті кожної людини. Але, якщо подумати логічно, витратити мільярд доларів майже нереально. Найдорожчий літак у світі коштує 65 мільйонів доларів, елітні автівки обійдуться в кілька тисяч доларів кожна, вартість пари дуже красивих будинків коливається в межах 20 – 30 мільйонів доларів.

З благодійністю все теж не так просто, як здається. Для того, щоб ефективно розпорядитися цими коштами необхідно створити спеціальну інфраструктуру та знайти хороших фахівців. Саме так і зробив Воррен Баффет, віддавши частину свого багатства благодійним фондам.

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Безос та Маск ведуть боротьбу за космос

Проте, є декілька людей, які здається здогадалися, як можна розв'язати цю "проблему". Мільярдери Ілон Маск та Джефф Безос просто вирішили завоювати космос. Вони знаходяться в епіцентрі нової космічної гонки, яка буквально допоможе їм спалити їхні капітали. І, схоже, що вони обидва хочуть виграти.

Бізнесмени керуються різними мотивами. Джефф Безос переконаний, що Земля – це прекрасне місце, яке ми можемо знищити за допомогою промисловості та забруднення. На його думку, врятувати планету та людство можна, якщо перемістити ці речі на Місяць або Марс. Ілон Маск вважає, що кліматичні зміни – це серйозна загроза для Землі, і що єдиний спосіб врятувати людей, це втекти на іншу планету. Наприклад, Марс. Натомість мільярдер Річард Бренсон просто хоче приємно провести час, шукаючи гострих відчуттів, під час польоту в космос. На фоні цього виникають побоювання, що вони готові розширити межі безпеки й логіки задля своїх амбіцій та перемоги.

Відомо, що Безос планує полетіти у космос 20 липня разом зі своїм братом Марком на борту ракети компанії Blue Origin. Головним конкурентом лідера списку Forbes є Річард Бренсон, який хоче зробити це першим. Тоді як Ілон Маск сподівається висадити людей на Марс до 2026 року. Це все може здаватися божевіллям, але за словами людини з оточення засновника Amazon, – це не просто змагання компаній мільярдерів, швидше – це війна за контракти від приватних компаній та NASA.

Суперництво Маска та Безоса

Мільярдери мають різні погляди на майбутнє космічних подорожей. Вони це з'ясували ще у далекому 2004 році. З того часу їхнє суперництво лише набирає оберти. У 2013 році SpaceX намагалася орендувати у NASA майданчик для запуску ракет, заблокувавши його використання Blue Origin, що призвело до скарг зі сторони Безоса. Далі йдуть боротьба за спеціалістів та суперечка у твіттер, чия ракета краща. Якщо є область, де Маск отримав очевидну перемогу, то це публічність, яка на думку деяких, допомагає SpaceX отримувати контракти.

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Політ Безоса у космос дійсно вириває сторінку з п'єси Маска. Хоча частково глава Amazon справді прагне покинути земну атмосферу і побачити планету здалеку. Крім того, це прекрасна можливість привернути увагу до Blue Origin. Якщо у нього все вийде, то він має хороші шанси підписати контракт з NASA та піарити свою компанію Blue Origin. Ілон Маск поки що не може похвалитися тим, що побував на одному зі своїх космічних кораблів. Але як далеко вони готові зайти, щоб виграти. Це питання залишається відкритим.