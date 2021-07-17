День дарування подарунків: 5 презентів мільярдерів, які можуть вас здивувати

У суботу, 17 липня, у світі святкують День дарування подарунків. Цією традицією не нехтують й найбагатші люди світу, які мають можливість втілювати в життя будь-які ідеї та бажання.

Мільярдери керуються абсолютно різними мотивами, коли презентують свої "дари". Хтось прагне зробити приємно близьким, а хтось хоче допомогти.

Варте уваги Навчатися у найкращих: з яких успішних інвесторів та мільярдерів варто брати приклад

Джефф Безос

Лідер престижного рейтингу Forbes Джефф Безос, статки якого оцінюють у 205 мільярдів доларів, зробив цінний подарунок своїй дівчині Лорен Санчес. Це виявився найдорожчий особняк у Лос-Анджелесі вартістю 165 мільярдів доларів. За даними Business Today, мільярдер встановив новий рекорд на ринку нерухомості Міста Янголів. Відомо, що у будинку, який знаходиться у Беверлі-Хіллз, є кілька терас, сади, два будинки для гостей, тенісний корт, басейн, поле для гольфу тощо.

Білл та Мелінда Гейтс

Знаменита пара, яка нещодавно повідомила про розлучення та почала ділити багатомільярдний капітал, презентувала своїй доньці – Дженніфер – дуже незвичний та коштовний подарунок. В честь випуску зі Стенфордського університету у 2018 році вона отримала справжню кінну ферму неподалік від Нью-Йорка. За даними New York Post, її батьки заплатили майже 16 мільйонів доларів. Крім того, Білл Гейтс зробив незвичний презент своєму давньому другу Воррену Баффету на честь його 90-річчя. Засновник Microsoft приготував святковий торт, прикрасивши його портретом геніального інвестора.

Роберт Сміт

Відомо, що у США одні з кращих університетів у світі, проте є один нюанс – вартість навчання. Часто молоді люди вимушені брати позики для того, щоб отримати хорошу освіту, які виплачують протягом багатьох років. Проте, американський мільярдер та засновник інвестиційної компанії Vista Equity Partners Роберт Сміт у 2019 році зробив неоціненний подарунок випускникам коледжу Морхауз у штаті Джорджія, оплативши їхні рахунки за навчання. Це приблизно 40 мільйонів доларів.

Гассо Платтнер

Німецький бізнесмен та цінитель мистецтва подарував своїм землякам справжній музей. Він профінансував відновлення будівлі на місці палацу Барберіні, який зруйнували у 1945 році. Крім того, мільярдер подарував організації шедеври з власної колекції. Серед них картини Моне, Нольде та Кандинського. Журнал Forbes оцінює капітал Платтнера та його сім'ї у 9,2 мільярда доларів

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Ілон Маск

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск зробив подарунок штату Каліфорнія у розпал пандемії коронавірусу. Він придбав майже 1300 апаратів штучної вентиляції легень, які передали у лікарні Лос-Анджелеса. Губернатор штату Гевін Ньюсом назвав дії Ілона Маска героїчними.

Ілон Маск подарував штату Каліфорнія апарати штучної вентиляції легень / Скриншот твіту мільярдера