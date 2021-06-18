Маск, Безос та Арно заробили майже 10 мільярдів доларів: головний секрет вдалого дня мільярдерів

Перша трійка найбагатших людей планети – Бернар Арно, Джефф Безос та Ілон Маск – заробила 8 мільярдів доларів всього за день. У чому секрет їхнього успіху – читайте далі.

Запорука фінансового добробуту мільярдерів – активи їхніх компаній. Акцій корпорацій Amazon, Teslа та Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) вкотре продемонстрували стрімке зростання.

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Статки першої трійки Forbes збільшилися на 8 мільярдів доларів

Найбільше за останню добу заробив засновник Amazon Джефф Безос. Його капітал збільшився на 3,8 мільярда доларів. Nasdaq інформує, що активи його дітища додали в ціні 2,17%. Вартість однієї акції з 3 403 доларів зросла до 3 489 доларів. Далі йде Ілон Маск та його компанія Tesla. Статки останнього зросли 2,4 мільярда доларів. За даними Yahoo! Finance цінні папери виробника електромобілів злетіли на 1.94%. Вартість акцій піднялася з 601 долара до 616.

Акції Amazon зростають в ціні / Інфографіка Yahoo! Finance

Батько французької компанії LVMH, яка охоплює такі всесвітньо відомі бренди як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Бернар Арно розбагатів ще на 2 мільярди доларів. Згідно з Yahoo!Finance, максимально вартість акцій LVMH за сьогодні підіймалася до 698 доларів за актив. На 16:30 цінні папери LVMH торгуються на рівні 684 доларів.

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