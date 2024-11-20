Головний багатій Франції стрімко втрачає гроші

Французький мільярдер Бернар Арно вкотре фіксує фінансові втрати. Цікаво, що влітку 2024 року він очолював рейтинг найбагатших людей у світі.

Бернар Арно втрачає гроші

Очільник конгломерату компаній LVMH, який продає предмети розкоші, вкотре має фінансові проблеми. Йдеться про мільярдні втрати. Про це пише 24 Канал з посилання на Bloomberg.

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Станом на 20 листопада 2024 року його останні втрати становлять 2,79 мільярда доларів. Проте це всього 1,3% його капіталу. Водночас з початку року Бернар Арно втратив 42,9 мільярда доларів (- 20,7%).

Важливо! На цю мить Бернар Арно володіє статками у розмірі 165 мільярдів доларів. Він займає 5 сходинку у рейтингу найбагатших людей у світі.

Попри втрати Бернар Арно залишається найбагатшою людиною Франції. Другу сходинку займає Франсуаза Бетанкур-Маєрс, капітал якої становить 72,2 мільярда доларів. Раніше вона була найбагатшою жінкою у світі.