Компанія Баффета випередила Tesla Маска за капіталізацією

Інвестиційна компанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета випередила за ринковою вартістю Tesla. Компанія з вироблення електромобілів від вересня втратила майже 400 мільярдів доларів капіталізації.

Акції Tesla падають

Акції Tesla закрили напередодні торгівлю на позначці 604 мільярди доларів ринкової капіталізації.

У той час, як капіталізація конгломерату Баффета склала майже 645 мільярди доларів.

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На початку 2022 року Tesla оцінювалася в 1,1 трильйона доларів. Це на 450 мільярдів доларів дорожче, ніж інвестиційна компанія Berkshire.

Аналітики Blооmberg зазначають, що акції Tesla падають на тлі яструбиної політики Федерального резерву (ФРС) США, який дедалі більше знижує зростання акцій та на тлі негативної реакції, спричиненої купівлею Ілоном Маском соцмережі Twitter.

Фондовий ринок та підвищення ставок ФРС США

Експерти зауважують, що фондовий ринок США нині переживає кінець епохи, коли ставку робили на дорогі технологічні компанії з агресивними планами розвитку на майбутнє.

Підвищення відсоткових ставок спонукає інвесторів робити ставку на фірми, які пропонують стабільні грошові потоки тут і зараз, у той час, як відносна стійкість циклу промисловості та споживання є благом для стабільного бізнесу,

– пишуть в агентстві.