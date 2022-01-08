Багатії Казахстану, серед яких і родичі Назарбаєва, втратили понад 3 мільярди доларів

За час протестів у Казахстані статки найбільших багатіїв країни суттєво зменшилися. Загалом станом на 8 січня вони втратили понад 3 мільярди доларів.

Зокрема, на тлі протестів зменшилися статки середньої доньки Нурсултана Назарбаєва – Дінари та її чоловіка Тимура Кулібаєва. Також у списку фінансово постраждалих – Михаїл Ломтадзе та В'ячеслав Кім.

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Кім – очільник ради директорів казахської платіжної та фінтех-компанії Kaspi.kz. До початку протестів його статки оцінювали у 5,7 мільярда доларів. Водночас за останні дні вони зменшилися до 4,2 мільярда доларів.

Ломтадзе – гендиректор тієї з фірми. Його статки знизилися з 5,2 до 3,8 мільярда доларів.

Родичі Назарбаєва втратили щонайменше по 200 тисяч доларів.

Зять Назарбаєва збудував розкішний будинок

Кулібаєв збудував шикарний будинок у Великій Британії. Раніше ця ділянка належала синові королеви Єлизавети – принцу Ендрю.

Це був весільний дарунок принцу Ендрю та його ексдружині Сарі Фергюсон.

Кулібаєв придбав маєток у 2007 році.

Зять Назарбаєва зніс будівлі на колишній ділянці королівської сім'ї та почав будувати нові об'єкти.

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