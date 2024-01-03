Втрати Apple за перший день торгів у 2024 році перевершили сукупну вартість 5 компаній

Найдорожча компанія у світі за перший день торгів на фондовому ринку у 2024 році втратила мільярди доларів. Акції Apple просіли після прогнозу від Barclays.

Аналітики у Barclays знизили рейтинг акцій Apple, а також вказали на низькі продажі продукції компанії – iPhone, Mac і iPad.Ба більше, вони очікують, що цінні папери техгіганта впадуть на 17% до 160 доларів за штуку до 2025 року.

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Різкий обвал Apple у 2024 році

Тож, акції компанії у вівторок, 2 січня 2024 року, впали на 4%. Таким чином, ринкова вартість Apple знизилася на 107 мільярдів доларів. Втрати американського техгіганта за день перевищують сумарну ринкову вартість компаній Ford і General Motors. Також втрати техгіганта перевищують сукупну вартість Starbucks, Citigroup, Blackstone, Airbnb та FedEx.

На момент створення цього матеріалу, акції компанії Apple торгуються на рівні 185 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 2,88 трильйона доларів. Apple залишається найдорожчою компанією у світі, за даними Global Ranking

Аналітики додали, що це нагадування про ймовірність зниження прибутків технологічного сектору у 2024 році на фоні високих процентних ставок та уповільнення економіки. Річ у тому, що споживачі обережніше витрачають власні гроші.

Також варто враховувати, що 2023 рік був досить неоднозначним для компанії Apple. Торік цінні папери техгіганта подорожчали майже на 50%, підвищивши ринкову вартість компанії вище 3 трильйонів доларів. Водночас компанія Apple відставала від деяких своїх конкурентів з Big Tech, оскільки інвестори хвилюються про економічне сповільнення у Китаї, яке може вплинути на продажі. Більше про головних переможців на фондовому ринку за минулий рік – читайте тут.