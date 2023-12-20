Акції японської Toshiba вивели з Токійської біржі

Після 74 років роботи, 19 грудня, японську Toshiba виключили з лістингу Токійської біржі. Компанія переходить у приватну власність групи інвесторів на чолі з компанією Japan Industrial Partners.

Чому так сталося

Протягом довгого періоду Toshiba зазнавала багато негараздів та скандалів, що призвело до його занепаду. Нині в компанії сподівається на покращення ситуації в майбутньому, але в останній торговий день вартість її однієї акції впала до 4 590 єн (приблизно 32 долари).

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До інвесторів у чию власність переходить Toshiba входять:

Japan Industrial Partners;

Orix;

Chubu Electric Power;

виробник мікросхем Rohm.

Поки що не відомо, що буде з компанією у майбутньому. Гендиректор Toshiba Таро Шимада, який і надалі займатиме цю посаду, планує звернути увагу на високомаржинальні цифрові послуги. Попри це, деякі експерти вбачають необхідність розділити компанію.

Наприклад професор японського бізнесу в Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго Ульріке Шеде вважає, що компанії необхідно припинити співпрацювати з низькомаржинальними бізнесами й зосередитися на сильніших комерційних стратегіях для передових технологій.

Toshiba – один із найбільших роботодавців Японії, який забезпечує робочі місця для 106 тисяч працівників. Також деякі її проєкти є важливими для безпеки країни, тому уряд стежить за ситуацією.

Також Toshiba оголосила про співпрацю з Rohm у спільному виробництві електрочипів. Спільно вони планують інвестувати близько 2,7 мільярда доларів у нові виробничі потужності.