Акції компаній, на які варто звернути увагу у 2024 році, – Bloomberg
Джерело:Bloomberg
Аналітики Bloomberg виділили 50 компаній, за чиїми акціями варто стежити у 2024 році. Головними критеріями стали зміни в компаніях.
За якими акціями варто стежити
Аналітики Bloomberg у своєму виборі відштовхувалися від таких змін в компаніях, як купівля активів, зміна керівництва, а також плани з виведення на ринок нових продуктів і послуг. 24 Канал виділив п'ять компаній на чиї активи варто звернути увагу:
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- A-Living
У цієї компанії капіталізація становить 0,6 мільярда доларів. Вона займається управлінням нерухомістю для девелопера Agile.
Зменшення обсягів будівництва в Китаї може призвести до скорочення доходів, що може спричинити недоотримання компанією консенсус-прогнозу чистого прибутку приблизно на 10%,
– пишуть у виданні.
Агенство прогнозує, що продажі компанії у 2024 році становитимуть 2,2 мільярда доларів, а доходи зростуть на 7%.
- Adobe
Техгігант оцінюється на ринку у 275 мільярдів доларів й протягом наступних 2 років може заробити ще 1 мільярд доларів прибутку. У 2024 році доходи компанії можуть зрости на 12%.
- Alphabet
Доходи материнської компанії Google можуть зрости цього року на 11% завдяки розвитку штучного інтелекту.
Запуск чат-бота на основі ШІ Bard збільшує обсяги реклами, пов'язаної з пошуком, а в найближчій перспективі ШІ сприятиме значному зростанню хмарних обчислень. Крім цього, росте кількість підписок на лігу NFL в YouTube, а скорочення штату скоротить фіксовані витрати більш ніж на 3 мільярди доларів,
– повідомляють у Bloomberg.
- Amazon
Доходи від хмарних технологій зростуть майже на 20%. Також зростання роздрібних продажів у сфері електронної комерції може збільшити доходи від цифрової реклами, а це своєю чергою дозволить цьому сегменту перевищити оцінку в 55 мільярдів доларів.
- MediaTek
Процесори Dimensity від MediaTek здобудуть частку ринку смартфонів преміумкласу, а партнерство з Meta та Nvidia відкриє можливості на ринках віртуальної реальності, ПК та автомобілів. Тож доходи компанії за цей рік можуть зрости на 20%.
Також до списку компаній увійшли
- Anta Sports;
- Aston Martin;
- BYD;
- Novo Nordisk;
- Eli Lilly;
- First Solar;
- Galaxy Entertainment.