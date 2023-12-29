7 техгігантів фінансово переграли Німеччину: йдеться про трильйони доларів

Поява та швидкий розвиток штучного інтелекту це однозначно одна з найголовніших подій року для всього світу. Ба більше, нова технологія принесла 7 відомим компаніям буквально трильйони доларів.

Йдеться про 7 найбільших компанії, акції яких торгуються на американській фондовій біржі: Apple, Microsoft, Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, Meta Platforms, Nvidia та Tesla. Саме ці техгіганти зафіксували зростання капіталізації на ринку на 74% у 2023 році на тлі глобального ажіотажу навколо штучного інтелекту.

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Капіталізація 7 компаній перевершила економіку Німеччини

Загальна капіталізація техгігантів становить 12 трильйонів доларів, зрісши на 5,1 трильйона доларів США. Для порівняння, це майже втричі більше, ніж економіка Німеччини, яку в 2022 році оцінювали у 4 трильйони доларів.

Цінні папери вище згаданих 7 компаній відповідає за більшу частину зростання Індексу S&P 500 у 2023 році. Цілком ймовірно, що завдяки цьому еталонний індекс, до якого входять 500 найбільших за капіталізацією компаній на біржі, наближається до бичачого тренду.

У 2023 році компанія Apple встановила черговий рекорд, досягнувши капіталізації у понад 3 трильйони доларів. Це сталося вперше в історії. У Morgan Stanley очікують, що Microsoft буде другою компанією, яка повторить успіх Apple.

Водночас у Saxo Bank заявили, що усі ці компанії відіграють значну роль як у розробці, так і застосуванні штучного інтелекту, проте ця технологія все ще не є головним рушієм їхніх доходів.