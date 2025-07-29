Національний банк України планує розпочати поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. В регуляторі своє рішення пояснюють тим, що цей номінал вийшов з ужитку та майже не використовуються під час розрахунків.

Коли планують вилучити з обігу 10 копійок?

Вилучення монет номіналом 10 копійок планують розпочати з 1 жовтня 2025 року. Як зазначається, це дасть змогу зменшити витрати держави та банків на їх виготовлення, перевезення й обслуговування, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Водночас ці монети залишатимуться законним платіжним засобом, доки не буде прийнято окреме рішення про повне припинення обігу.

Чому 10 копійок вилучають з обігу?

Зараз в обігу перебуває приблизно 5,5 мільярда розмінних монет, з яких понад 4 мільярди – саме 10 копійок. Водночас ці монети втратили свою роль у готівкових розрахунках, на відміну від 50 копійок, попит на які зберігається, зокрема в торгівлі.

Важливо! НБУ й надалі карбуватиме монети в 50 копійок. У 2025 році заплановано випуск ще 20 мільйонів штук.

Як 10 копійок вилучатимуть з обігу?

Банки зможуть приймати монети від населення й бізнесу для зарахування на рахунки або здійснення платежів, але назад у готівковий обіг вони не повертатимуться – їх вилучатимуть і передаватимуть НБУ на перерахунок і утилізацію.

Якщо під час розрахунків у готівці монет номіналом 10 копійок не буде, діятимуть правила заокруглення суми в чеку, подібні до тих, які застосовувалися після вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

Сума в чеку заокруглюватиметься за такими правилами:

від 1 до 24 копійок – до 0 копійок у менший бік;

від 25 до 49 копійок – до 50 копійок у більший бік;

від 51 до 74 копійок – до 50 копійок у менший бік;

від 75 до 99 копійок – до 0 копійок у більший бік.

Заокруглення стосуватиметься лише готівкових розрахунків. При оплаті карткою або переказом сума залишатиметься точною, як і зараз.

За оцінками НБУ, запровадження заокруглення не впливає суттєво на рівень інфляції, оскільки змінюється не ціна окремих товарів, а лише загальна сума в чеку.