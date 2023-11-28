ЄС проти розміщення на платформі Amazon роботів-пилососів від iRobot

Сервіс Amazon придбав компанію iRobot. Однак, антимонопольна комісія ЄС виступила просто цієї угоди, оскільки це унеможливлює конкуренцію.

Як ЄС реагують на угоду Amazon

Amazon придбав iRobot за 1,45 мільярда доларів. Регулятор ЄС заявив, що ця угода загрожує європейському ринку.

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Йдеться про те, що iRobot зможе обмежити конкуренцію у Європі. А це, своєю чергою, буде тенденцією, яка сприятиме монополізації ринку.

Amazon може знизити помітність конкуруючих роботів-пилососів на своїй онлайн-платформі, куди, швидше за все, підуть купувати споживачі Франції, Німеччини, Іспанії та Італії.

– акцентує регулятор

Комісія ЄС продовжує розслідування. Розгляд справи триватиме до 14 лютого.

Хоча регулятор уже і висловив свою позицію, назвати це забороною не можна, оскільки перемовини тривають. Amazon готовий до співпраці з комісією.

Варто зазначити, що після того, як спалахнув скандал, акції iRobot впали на 20%. Проте цінні папери компанії почали зростати. Станом на 28 листопада, одна акція iRobot коштує 34,35 долара. За останні 5 днів, вона зросла на 12,7%. При цьому, акції Amazon за цей же період стали більшими на 1,8%.

Федеральна торгова комісія США розпочала розслідування угоди між Amazon та iRobot. Поки що, результати невідомі.