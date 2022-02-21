Поштовхом для цього стало рішення президента США Джозеф Байден ще раз зустрітися з лідером держави-агресорки Володимиром Путіним. Цю інформацію підтвердили у Білому домі.

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Реакція ринків

На фоні цього загальноєвропейський індекс Stoxx 600 зріс на 0,6% на момент початку торгів. Водночас банки додали 1,1%, що призвело до зростання, адже усі сектори та основні біржі повернулися до позитивної траєкторії.

Акції британської компанії Oxford Nanopore Technologies подорожчали на 5,7% на відкритті торгів та очолили індекс Stoxx 600, тоді як голландська багатонаціональна конгломератна фірма Prosus втратила в ціні 3,5% через збитки китайського гіганта Tencent у зв'язку з побоюваннями щодо подальших дій регуляторів у Піднебесній.

Активи азійсько-тихоокеанського регіону в понеділок продемонструвати різнопланову динаміку. Головні причини – інвестори продовжують стежити за ситуацією навколо України, а Китай залишив базову позикову ставку на попередньому рівні. Водночас ринки у США цього понеділка закриті через День президентів. Проте у п'ятницю там було зафіксовано різке падіння, оскільки глобальні ринки були розбурхані зростанням напруги у Східній Європі.

Щодо Індексу Національної асоціації менеджерів із закупівель, то дані за лютий будуть опубліковані у Франції, Німеччині, Великій Британії та країнах єврозони у понеділок.