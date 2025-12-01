Новий наслідок атаки українського безпілотника: ціни на нафту летять вгору

На вартість нафти впливає багато факторів. Зокрема, грають роль геополітична ситуація, співвідношення попиту та пропозиції. Також, вагомий вплив має рівень видобутку ОПЕК+. Ситуація коригується і під тиском санкцій.

Які ціни на нафту зараз?

На вартість нафти впливає і виробник, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Сьогодні, залежно від марки, ціна за барель така:

Нафта Brent має ціну – 62,71 долара за барель.

має ціну – 62,71 долара за барель. Американська нафта WTI торгується по – 58,87 долара за барель.

торгується по – 58,87 долара за барель. Російська Urals – 54,42 долара за барель.

Що вплинуло на вартість нафти 1 грудня?

Сьогодні нафта подорожчала на фоні напруженості між США та Венесуелою. Також свою роль відіграла зупинка експорту, яку здійснив Каспійський трубопровідний консорціум на фоні масштабної атаки українського безпілотника, повідомляє Reuters.

Окрім цього, факторами впливу на вартість нафти стали:

домовленість ОПЕК+ не збільшувати видобуток у першому кварталі 2026 року;

зменшення занепокоєння, відносно надлишку нафти.

Ф'ючерси на нафту Brent та WTI в п'ятницю впали четвертий місяць поспіль, що є найдовшою серією падінь з 2023 року, оскільки очікування щодо збільшення світової пропозиції вплинули на ціни,

– повідомило видання.

Зауважимо, що Каспійський трубопровідний консорціум транспортує приблизно 1% від усієї світової нафти. В суботу він оголосив про припинення діяльності.

Цікаво! Україна також здійснила атаку двох нафтових танкерів. В цей момент судна прямували до Новоросійська.

Що ще важливо знати про нафту зараз?