Які зміни на нафтовому ринку відбулися у перший торговий день 2026 року

Ціна нафти формується під впливом одразу багатьох факторів. Зокрема, ситуації у світі. Також вагому роль у цьому питанні має рівень видобутку ОПЕК+. Не варто забувати і про роль, яку відігрує зміна ставки ФРС.

Які ціни на нафту сьогодні?

Вартість нафти також залежить від марки, повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Trading Economics.

Залежно від виробника, ціна нафти сьогодні:

Нафта марки Brent має ціну – 60,23 долара за барель.

має ціну – 60,23 долара за барель. Американська нафта WTI – 56,93 долара за барель.

– 56,93 долара за барель. Російська Urals – 50,44 долара за барель.

Що впливає на вартість нафти 2 січня 2026?

Вартість нафти сьогодні знижується. Загалом ситуація на нафтовому ринку стабілізується у перший день торгів 2026 року, повідомляє Reuters.

Наразі ринок нафти регулюється під впливом таких факторів:

геополітична напруженість, що виникла через російсько-українську війну;

а також внаслідок блокади, яку здійснюють США біля Венесуели;

удари України по російській енергетичній інфраструктурі;

санкції, які ще в середу затвердили США проти 4 компаній та пов'язаних з ними нафтових танкерів, що, наче як працювали у нафтовому секторі Венесуели;

напруження на Близькому Сході.

На Близькому Сході криза між виробниками ОПЕК Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами щодо Ємену загострилася після того, як у четвер в аеропорту Адена було припинено рейси. Це сталося перед віртуальною зустріччю групи ОПЕК+, що складається з Організації країн-експортерів нафти, та її союзників,

Нагадаємо, зустріч запланована на 4 січня. Під час неї планується ухвалити рішення, щодо подальшого видобутку ОПЕК+. Наразі трейдери передбачають паузу у збільшенні. Тобто, імовірно, рівень видобутку, який встановлює організація, не зміниться.

Цікаво! Імовірно, Китай продовжить нарощувати запаси сирої нафти в першому півріччі. Це матиме вплив на ціни.

Які фактори впливають на ринок нафти зараз?