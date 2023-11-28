Ембарго частково ефективне

За словами Андрія Коболєва, цінова стеля не має бажаного ефекту, особливо щодо доходів Росії від експорту нафти. Проблема криється саме в механізмі впровадження цієї цінової стелі.

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Без ефективного механізму можна встановити навіть "нульову стелю", але якщо низка країн це ігноруватимуть, як-от Китай чи Індія, то результату не буде.

До теми! Досі Індія залишалася одним з найбільших імпортерів нафти та найприбутковішим торговельним шляхом для Росії. Та нині країна прагне розраховуватися за нафту національною валютою, що дуже ускладнило процеси торгівлі для Росії.

Компенсують ціни обсягом

Аби стабільно продавати енергопродукти, Росія встановила на них знижки, але збільшила обсяги поставок.

Таким чином, вони насправді чинять тиск на інших постачальників нафти через не нафту напряму, а нафтопродукти, які постачаються Індією та Китаєм на ринки інших країн,

— пояснює Андрій Коболєв.

Дані російського бюджету свідчать про те, що попри західні санкції, країна продовжує отримувати значні прибутки, зокрема, від продажу нафти. Потік надходжень у бюджет зростає вже кілька місяців поспіль, як у рублях, так і в доларах.

Цікаво! Росія також використовує різні канали оплати, що ускладнює їх виявлення. Застосування імпортних мит або інших податків до кінцевих продуктів, що йдуть в Європу, може бути більш ефективним економічним стимулом для обмеження російських енергопостачань.

Якщо застосовувати цей механізм, то стрибки цін на енергетичному ринку не будуть проблемою для бюджетів.

Річ у тім, що європейці почали компенсувати своїм споживачам частину вартості енергоносіїв через надто високі ціни. Це механізм захисту, який можна посилити з цих зборів, які вони можуть накладати на товари та енергоносії, якщо вони постачаються Росії в Європу. Тобто впроваджувати імпортне мито, забирати велику частину вартості та з неї видавати компенсації,

— додає ексочільник "Нафтогазу".

На його думку, в майбутньому це призведе до того, що Росія намагатиметься підняти ціну, щоби отримати максимальний зиск. Європа, своєю чергою, буде накладати мито. Воно йтиме в бюджет, а кошти з бюджету йтимуть споживачам.