Дорожает не только золото: какие драгоценные металлы продолжают расти в цене
- Золото выросло в цене более чем на 40% с начала года, достигнув 3 895,09 доллара за унцию.
- Спотовые цены на серебро, платину и палладий также выросли, достигнув соответственно 47,46, 1 587,01 и 1 264,59 доллара за унцию.
Золото с начала года выросло в цене более чем на 40%. Историческим максимумом стала стоимость –3 895,09 доллара за унцию.
Что происходит с ценой золота сейчас?
По состоянию на сейчас, спотовая стоимость золота – 3 883,69 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Стоимость золота выросла до рекордных значений в первую очередь из-за:
- ожидания дальнейших снижений ставок ФРС в этом году (сейчас трейдеры ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов уже в этом месяце).
- политическая неопределенность (в частности в США).
Нужно понимать, что золото активно "растет" в периоды неопределенности. В том числе и геополитической. Ведь золото является активом, который поможет сохранить средства от влияния инфляции.
Риски роста наших прогнозов цены на золото в 4 000 долларов США за унцию на середину 2026 года и 4 300 долларов США за унцию на декабрь 2026 года еще больше усилились из-за спекулятивного позиционирования и значительного неожиданного растущего влияния на западные ETF,
– отмечает Goldman Sachs.
Как изменились цены на другие драгоценные металлы?
- Спотовая цена на серебро выросла на 0,3%. Она достигла 47,46 доллара за унцию.
- Платина также выросла в цене на 1,9%. Теперь ее стоимость – 1 587,01 доллара за унцию.
- Палладий подорожал в целом на 1,6%. Его цена за унцию достигла 1 264,59 доллара.
1 октября стоимость золота за сессию достигла рекордного значения. Тогда за унцию цена составила – 3 895,09 долларов.
В сентябре подорожание этого металла происходило постепенно. 2 числа унция стоила – 3 508 долларов. 16 сентября его цена была уже – 3 689,27 доллара. А 30 числа золото установило рекорд за месяц – 3 870,14 доллара, сообщает Reuters.