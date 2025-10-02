Золото с начала года выросло в цене более чем на 40%. Историческим максимумом стала стоимость –3 895,09 доллара за унцию.

Что происходит с ценой золота сейчас?

По состоянию на сейчас, спотовая стоимость золота – 3 883,69 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоимость золота выросла до рекордных значений в первую очередь из-за:

ожидания дальнейших снижений ставок ФРС в этом году (сейчас трейдеры ожидают снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов уже в этом месяце).

политическая неопределенность (в частности в США).

Нужно понимать, что золото активно "растет" в периоды неопределенности. В том числе и геополитической. Ведь золото является активом, который поможет сохранить средства от влияния инфляции.

Риски роста наших прогнозов цены на золото в 4 000 долларов США за унцию на середину 2026 года и 4 300 долларов США за унцию на декабрь 2026 года еще больше усилились из-за спекулятивного позиционирования и значительного неожиданного растущего влияния на западные ETF,

– отмечает Goldman Sachs.

Как изменились цены на другие драгоценные металлы?

Спотовая цена на серебро выросла на 0,3%. Она достигла 47,46 доллара за унцию.

Платина также выросла в цене на 1,9%. Теперь ее стоимость – 1 587,01 доллара за унцию.

Палладий подорожал в целом на 1,6%. Его цена за унцию достигла 1 264,59 доллара.

Что происходит с ценами на золото?