"Это сложно": Рианна прокомментировала свой статус миллиардерши

Барбадосская певица Рианна смогла построить не только успешную музыкальную карьеру, но и прибыльный бизнес. Бренды Fenty Beauty и SavagexFenty lingerie принесли ей сотни миллионов долларов. Авторитетное издание Forbes оценило ее капитал в 1,7 миллиарда долларов.

Рианна заявила, что миллиардный капитал никогда не был ее целью. Она также призналась, что до сих пор чувствует себя некомфортно в новом статусе.

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Рианна рассказала о своем отношении к статусу миллиардерши

По ее словам, сложно принять новую реальность, ведь помнит откуда она родом.

В то же время приятно иметь возможность вдохновить молодых женщин и мужчин, которые, как и я, скромно начинают, являются детьми родителей-иммигрантов, или сами являются эмигрантами, что они могут это сделать,

– добавила звезда.

Рианна рассказала, что стремится поддержать некоммерческую организацию Clara Lionel Foundation, которую она основала в 2012 году, благодаря своим богатству. Фонд финансирует реагирования на чрезвычайные ситуации в случае стихийных бедствий во всем мире, вызванных изменением климата, а также образовательные инициативы.

Рианна рассказала о своем капитале / Фото Getty Images

Каждый доллар, который я заработала, я хочу вернуть. Когда речь идет о людях, которым необходима помощь. Мне больно, когда я не могу сделать столько хочу. Поэтому сейчас мы жмем на газ, фонд будет развиваться,

– заявила певица.

Forbes о капитале Рианны: