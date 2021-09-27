"Это сложно": Рианна прокомментировала свой статус миллиардерши
Источник:The New York Times
Барбадосская певица Рианна смогла построить не только успешную музыкальную карьеру, но и прибыльный бизнес. Бренды Fenty Beauty и SavagexFenty lingerie принесли ей сотни миллионов долларов. Авторитетное издание Forbes оценило ее капитал в 1,7 миллиарда долларов.
Рианна заявила, что миллиардный капитал никогда не был ее целью. Она также призналась, что до сих пор чувствует себя некомфортно в новом статусе.
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Рианна рассказала о своем отношении к статусу миллиардерши
По ее словам, сложно принять новую реальность, ведь помнит откуда она родом.
В то же время приятно иметь возможность вдохновить молодых женщин и мужчин, которые, как и я, скромно начинают, являются детьми родителей-иммигрантов, или сами являются эмигрантами, что они могут это сделать,
– добавила звезда.
Рианна рассказала, что стремится поддержать некоммерческую организацию Clara Lionel Foundation, которую она основала в 2012 году, благодаря своим богатству. Фонд финансирует реагирования на чрезвычайные ситуации в случае стихийных бедствий во всем мире, вызванных изменением климата, а также образовательные инициативы.
Рианна рассказала о своем капитале / Фото Getty Images
Каждый доллар, который я заработала, я хочу вернуть. Когда речь идет о людях, которым необходима помощь. Мне больно, когда я не могу сделать столько хочу. Поэтому сейчас мы жмем на газ, фонд будет развиваться,
– заявила певица.
Forbes о капитале Рианны:
- Бренд косметики Fenty Beauty, которым Рианна управляет вместе с французской компанией Бернара Арно LVMH, принес звезде более 550 миллионов долларов в 2020 году. Именно этот бизнес составляет важную часть ее миллиардного состояния. Всего на бренд Fenty Beauty приходится примерно 1,4 миллиарда долларов капитала певицы.
- Рианне также принадлежит 30% акций линии нижнего белья SavagexFenty. В 2021 году этот бренд оценили в 1 миллиард долларов.
- Остальные прибыли ей принесла музыкальная и актерская деятельность.