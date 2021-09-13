Жизнь в долг и ненужная роскошь 8 самых распространенных финансовых ошибок

Очень часто размер сбережений зависит не столько от зарплаты, как от умения человека грамотно распоряжаться своими деньгами. Каких финансовых ошибок следует избегать, читайте дальше.

Чрезмерные и легкомысленные расходы

Спонтанные покупки одежды или даже привычка пить кофе по дороге на работу существенно "подъедает" бюджет. Только представьте, что каждое утро покупаете кофе по 50 гривен. За год – это 18 250 гривен. За эти деньги можно поехать в отпуск или приложить к какой-то важной покупки.

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Необязательно отказываться от кофе вообще – достаточно просто начать пить кофе дома или заваривать ее на работе.

Бесконечные платежи

Подписки на различные стриминговые сервисы тоже могут быть совсем не нужны. Задумайтесь сколько раз в неделю вы просматриваете фильмы по тому или иному стриминговому сервису и поймете – стоит ли он потраченных денег. Ведь одна такая подписка может стоить около 2500 гривен в год.



Стоит задуматься, все ли ежемесячные подписки являются нужными / Фото Unsplash

Жизнь на заемные деньги

Деньги на кредитной карте иногда могут выручить, но не следует привыкать жить в долг все время. Проценты по кредиту в Украине – крайне высоки. А даже если вы в льготном периоде (0% по кредиту в течение определенного времени), то банк предлагает более низкие кэшбекы и высокую комиссию за перевод денег.

К слову, первое правило сбережений – избавиться от всех кредитов и долгов.

Покупка нового автомобиля

Рассматривайте автомобиль как потребность, а не как роскошь. Достаточно купить исправный автомобиль, который потребляет мало бензина. Не нужно менять автомобиль каждые 2 – 3 года, но и слишком долго ездить на автомобиле тоже не стоит, ведь с годами он требует все больше капиталовложений, а продать его – все труднее.

Много расходов на жилье

Больше – не обязательно лучше. При выборе жилья следует думать практически – не нужно 4 спален, когда у вас один или два ребенка. В результате комнаты будут пустовать, а вы потратите больше денег не только при покупке / строительстве, но и будете тратить все время на отопление, ремонт и тому подобное.

Жизнь от зарплаты до зарплаты

В апреле 2021 года каждый третий украинец не имел сбережений, то есть жил от зарплаты до зарплаты. В случае увольнения или сокращения зарплаты такие украинцы могут попасть в трудную ситуацию, где придется залезать в долги. Поэтому финансисты советуют создавать финансовую подушку безопасности – это деньги, которых хватит на 3 – 6 месяцев жизни.



Сбережения украинцев в 2021 году / Инфографика 24 канала

Не инвестировать в пенсии

Из-за демографической ситуации (количество пенсионеров растет, а количество работающего населения уменьшается), молодежь и люди среднего возраста скорее всего будут без солидарной пенсии. То есть без той, которую получают сейчас нынешние пенсионеры. Поэтому нужно думать о своей пенсии уже сейчас, например откладывать деньги на личный счет в негосударственные пенсионные фонды.