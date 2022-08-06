Путин запретил нефтяным компаниям и банкам покидать рынок россии: какова его цель

Президент России Владимир Путин решил усилить свой контроль над двумя важными секторами экономики государства-агрессоры. Новый указ путина, вероятнее всего, усложнит выход иностранных компаний и банков с рынка России.

Это решение может иметь отношение к американскому нефтяному гиганту ExxonMobil со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Эта компания еще в марте сообщила о намерении выйти из российского предприятия "Сахалин-1" .

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Россия усложняет процесс выхода из рынка

Следовательно, компании ExxonMobil и другим иностранным акционерам проекта "Сахалин-1" не позволят распоряжаться их активами до конца года. Новый указ – это часть мер, которые якобы необходимы для "защиты национальных интересов".

Соответствующий документ был обнародован через несколько дней после того, как начала появляться информация о переговорах ExxonMobil о передаче доли компании в "Сахалине-1" в размере 30% неназванной организации. Финансовые показатели ExxonMobil, согласно Yahoo!Finance:

акции нефтяной корпорации США торгуются на рынке по цене 88,45 доллара за штуку;

за штуку; рыночная капитализация компании составляет 384,8 млрд долларов.

В июле стало известно, что на проекте "Сахалын-1" упали объемы добычи нефти – до 10 тысяч баррелей сырья в сутки . Главная причина – санкции, которые против России вводят страны Запада из-за полномасштабной агрессии против Украины.

Согласно указу, российские власти обязаны подготовить список других энергетических компаний и банков с иностранными акционерами, которые могут попасть под аналогичные ограничения.

Компании покидают рынок россии

Международные компании из самых разных секторов покидают российский рынок или приостанавливают свою деятельность после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, работу в России для этих фирм также усложняет два фактора:

санкции и ограничения Запада;

ограничение со стороны Кремля.

Иностранные корпорации также озабочены вопросом их репутации. Речь идет о потенциальной реакции в контексте оценки такой их деятельности как поддержки экономики государства-агрессоры во время полномасштабной войны.

Позиции иностранных банков

Некоторые банки заявили, что они оценивают опцию выхода с рынка России из-за войны против Украины. Официальная москва даже пригрозила заблокировать любые подобные шаги, обосновав это решение несправедливым отношением к российским банкам за границей. До сих пор в России остается немало иностранных банков. Среди них:

UniCredit SpA,

Raiffeisen Bank International AG,

Citigroup Inc.

В прошлом месяце в Citigroup Inc заявили, что они рассматривают полный спектр возможностей выхода из рынка России. В Raiffeisen Bank сообщили, что это тоже одна из опций для них.

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