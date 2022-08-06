Путин запретил нефтяным компаниям и банкам покидать рынок россии: какова его цель
Президент России Владимир Путин решил усилить свой контроль над двумя важными секторами экономики государства-агрессоры. Новый указ путина, вероятнее всего, усложнит выход иностранных компаний и банков с рынка России.
Это решение может иметь отношение к американскому нефтяному гиганту ExxonMobil со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Эта компания еще в марте сообщила о намерении выйти из российского предприятия "Сахалин-1" .
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Россия усложняет процесс выхода из рынка
Следовательно, компании ExxonMobil и другим иностранным акционерам проекта "Сахалин-1" не позволят распоряжаться их активами до конца года. Новый указ – это часть мер, которые якобы необходимы для "защиты национальных интересов".
Соответствующий документ был обнародован через несколько дней после того, как начала появляться информация о переговорах ExxonMobil о передаче доли компании в "Сахалине-1" в размере 30% неназванной организации. Финансовые показатели ExxonMobil, согласно Yahoo!Finance:
- акции нефтяной корпорации США торгуются на рынке по цене 88,45 доллара за штуку;
- рыночная капитализация компании составляет 384,8 млрд долларов.
Согласно указу, российские власти обязаны подготовить список других энергетических компаний и банков с иностранными акционерами, которые могут попасть под аналогичные ограничения.
Компании покидают рынок россии
Международные компании из самых разных секторов покидают российский рынок или приостанавливают свою деятельность после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, работу в России для этих фирм также усложняет два фактора:
- санкции и ограничения Запада;
- ограничение со стороны Кремля.
Иностранные корпорации также озабочены вопросом их репутации. Речь идет о потенциальной реакции в контексте оценки такой их деятельности как поддержки экономики государства-агрессоры во время полномасштабной войны.
Позиции иностранных банков
Некоторые банки заявили, что они оценивают опцию выхода с рынка России из-за войны против Украины. Официальная москва даже пригрозила заблокировать любые подобные шаги, обосновав это решение несправедливым отношением к российским банкам за границей. До сих пор в России остается немало иностранных банков. Среди них:
- UniCredit SpA,
- Raiffeisen Bank International AG,
- Citigroup Inc.
В прошлом месяце в Citigroup Inc заявили, что они рассматривают полный спектр возможностей выхода из рынка России. В Raiffeisen Bank сообщили, что это тоже одна из опций для них.
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