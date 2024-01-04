Впервые за 20 лет: Южная Корея становится все более сильным конкурентом для Китая в США

В декабре 2023 года Южная Корея установила рекорд по объемам экспорта в США. Более того, эта страна опередила вторую экономику мира по этому показателю.

Впервые с 2003 года Южная Корея опередила Китай по объемам экспорта в США. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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Южная Корея опередила Китай на рынке США

В декабре США импортировали товаров из Южной Кореи на 11,3 миллиарда долларов. В то время как на Китай приходится импорт на 10,9 миллиарда долларов. На этом фоне выделяется несколько аспектов:

Вышеуказанные цифры указывают на изменение, которое зафиксировали в декабре;

Эти данные могут не отражать долгосрочную тенденцию;

В то же время, показатели за декабрь свидетельствуют об изменении торговых потоков на фоне геополитических изменений и довольно сложной экономической ситуации в Китае.

Интересно, что Китай остается основным торговым партнером Южной Кореи. В то время как объемы поставок из Южной Кореи в США растут 5 месяцев подряд в годовом расчете. Дальше – больше! Лидеры обеих стран стремятся усилить это сотрудничество.

В частности, во время визита в США президент Южной Кореи встречался с разными американскими чиновниками и законодателями. С другой стороны, администрация Джозефа Байдена стремится избавиться от зависимости от Китая в бизнесе и технологиях.