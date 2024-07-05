Впервые с 2022 года: украинский банк привлек миллионные инвестиции от иностранцев

"Банк Львов" привлек иностранные инвестиции от нидерландского фонда. Речь идет о вкладе в миллионы долларов.

Инвестиции украинскому банку выделил государственный фонд Good Growth Fund, который работает в 70 странах мира. Этот фонд финансово поддерживает более 50 проектов и привлек почти 400 миллионов евро капитала.

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Украинский банк привлек инвестиции из Нидерландов

"Банк Львов" привлек инвестиции в размере 4,5 миллиона евро. Поэтому Good Growth Fund стал новым акционером кредитора. В то же время общий прирост капитала кредитора оценили в 5,5 миллиона евро. Еще 1 миллион евро банк получил от крупнейшего текущего акционера. Речь идет о швейцарской компании responsAbility Participations.

Что известно о "Банке Львов" Это банк для малого и среднего бизнеса. По итогам 2023 года, кредитор занял 30-е место из 64 банков в Украине.

Это впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину украинский банк получил иностранные инвестиции. Для понимания, нидерландский фонд Good Growth Fund подал соответствующее заявление в НБУ еще в мае и получил разрешение на покупку акций "Банка Львов". Также добавляют, что это событие свидетельствует о долгосрочной поддержке, которую западные партнеры предоставляют украинской экономике и народу.