Акцент на будущее и Билл Гейтс: премьер-министр Британии рассказал о миллиардных инвестициях

Во вторник, 19 октября, в Великобритании проходит Глобальный инвестиционный саммит, который посетил действующий премьер-министр страны Борис Джонсон. Глава британского правительства рассказал об иностранных инвестициях и планах.

Премьер-министр Борис Джонсон сообщил о том, что Великобритания получила 13,4 миллиарда долларов от иностранных инвесторов для развития низкоуглеродного сектора. Речь идет о 18 соглашений, охватывающих ряд отраслей. По его словам, это поможет создать 30 тысяч новых рабочих мест.

Обратите внимание Искусство инвестиций: правила, которые помогут избежать базовых ошибок

Премьер-министр Великобритании об инвестициях и екологии

На саммите Джонсон заявил о важности капитализма и создания вакцины против коронавируса. Чиновник подчеркнул, что инновации, капитализм и сильные лидеры необходимые для борьбы с климатическими изменениями в будущем. Джонсон заметил, что пандемия коронавируса продемонстрировала эффективность сочетания инвестиций и науки.

Ведущие инвесторы мира увидели огромный потенциал Великобритании для роста и инноваций в области будущего. Это только начало. Мы увидим новые партнерские отношения для зеленого роста, сформированные на сегодняшнем Глобальном инвестиционном саммите,

– заявил Борис Джонсон.

Глава правительства назвал Великобританию "Саудовской Аравией ветроэнергетики", которая должна также стать "Катаром водорода", чтобы обеспечить экологически безопасное будущее. Борис Джонсон поприветствовал миллиардера и основателя компании Microsoft Билла Гейтса. Во время разговора с американским бизнесменом премьер-министр акцентировал, что компании должны взять на себя более жесткие обязательства по сокращению выбросов в четырех сферах:

уголь,

автомобили,

деньги,

деревья.

Великобритания объединилась с Биллом Гейтсом для проекта по стимулированию "зеленых инвестиций" на 400 миллионов фунтов стерлингов или более 549,2 миллиона долларов. Кроме того, Джонсон отметил, что богатые страны должны сотрудничать с менее обеспеченными государствами в соответствии с принципом солидарности для того, чтобы достичь существенных результатов.

Зеленый рост Это термин, описывающий путь экономического роста, который является экологически устойчивым. Он базируется на понимании того, что пока экономический рост остается главной целью, необходимо отделения экономического роста от использования ресурсов и неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

Глобальный инвестиционный саммит в Великобритании: смотрите видео