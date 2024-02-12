Уникальный рекорд и обновленный максимум за 50 лет: как один индикатор в США, всколыхнул всех

На фондовом рынке США зафиксировали два новых рекорда. В центре внимания Индекс S&P 500.

Как правило, индекс демонстрирует общую тенденцию на фондовом рынке. Подтверждением этого является динамика других индикаторов на рынке. Например, Индекса Nasdaq. Но обо всем по порядку.

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Новые рекорды Индекса S&P 500

Во-первых, Индекс S&P 500 растет 14 недель подряд. Последний раз этот показатель демонстрировал такую динамику аж в 1972 году. Во-вторых, впервые в истории этот пересек отметку на уровне 5 тысяч пунктов.

Что такое Индекс S&P 500 Это фондовый индекс, который включает акции 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации. Впервые индекс был рассчитан 4 марта 1957 года. За формирование индекса отвечает компания Standard & Poor's, ей он и принадлежит.

На момент создания этого материала, Индекс S&P 500 колеблется на уровне 5047 пунктов, согласно данным Google Финансы. Напомним, что за 2023 год этот показатель вырос почти на 22%, а с начала текущего года - прибавил более 6% к своим позициям.

Аналогичную динамику на рынке можно проследить и по Индексу Nasdaq, в который входят акции 3 тысяч самых мощных технологических компаний США и мира. Этот индикатор также демонстрирует рост 14-ю неделю подряд и может обновить исторический максимум на уровне 16 тысяч пунктов.