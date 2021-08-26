Успех подростка из Лондона: как ему удалось превратить 300 долларов в 400 тысяч за 60 дней

Беньямин Ахмед из Лондона – это не среднестатистический 12-летний подросток, который имеет различные хобби вне школы. Мальчик увлекается программированием с 5 лет. Последним его фаворитом стали NFT-токены, которые принесли ему почти пол миллиона долларов.

Подросток рассказал, что впервые узнал о NFT только в этом году и был поражен этой технологией, поскольку любой может с легкостью передать права собственности на NFT с помощью блокчейна.

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12-летний школьник создал популярную NFT-коллекцию

Этим летом Беньямин Ахмед создал первую собственную NFT-коллекцию, которая насчитывала 40 аватаров и называлась Minecraft Yee Haa. Подросток использовал этот проект для получения опыта и продолжал творить. Вторая его цифровая коллекция "Странные кита" состоит из 3350 китов, где каждый имеет отдельные черты. Именно она стала его визитной карточкой.

По словам Ахмеда этот проект стоил 300 долларов. Однако, после публикации в июле вся коллекция была продана за 9 часов за более чем 80 цифровых монет Ethereum. По актуальному курсу это более 255 тысяч долларов. Дальше – больше. Школьник заработал дополнительные 30 виртуальных монет или 95 тысяч долларов, перепродав свою NFT-коллекцию.

NFT-коллекция подростка из Лондона / твиттер Беньямина Ахмеда

Что такое NFT Это невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюты. Эти активы, существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.

Что подросток планирует делать дальше

На сегодня доход юного программиста составляет более 350 тысяч долларов. Однако прогнозируют, что к концу августа эта цифра превысит отметку в 400 тысяч долларов. Он заявил, что не планирует конвертировать монеты Ethereum в классические деньги.

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По его словам, это может быть одним из первых доказательств того, что в будущем вообще исчезнет необходимость открывать счет в банке, поскольку для того, чтобы хранить свои деньги, будет достаточно создать Ethereum-адрес или криптокошелек. Беньямин Ахмед уже работает над новым NFT-проектом.