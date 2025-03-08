Украина занимает одну из лидирующих позиций по показателю мировой благотворительности

В 2024 году показатели уровня благотворительности в мире значительно сократились из-за пандемии и экономической нестабильности, отсутствия ощущения финансовой безопасности. Но несмотря на это идеи пожертвований и волонтерства в некоторых странах снова начинают набирать популярность

Уровень благотворительности в Украине

В 2024 году только 56% взрослых во всем мире сообщили, что помогали незнакомцам за последний месяц, 33% лиц выделили денежные взносы, а остальные 26% уделили нуждающимся свое время для решения проблем. Хотя эти показатели и несколько ниже несмотря на 2023 год, но желание делать добрые дела не исчезло совсем. Сейчас Украина занимает 4 место по пожертвованиям на благотворительность, передает 24 Канал со ссылкой на ресурс Gallup.

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Увеличение количества пожертвований в Украине связано прежде всего с войной. По данным британской благотворительной организации Charities Aid Fondation, в прошлом году более 63% взрослого населения периодически донатило на нужды ВСУ.

Ситуация с благотворительностью и пожертвованиями в других странах

Для определения динамики помощи нуждающимся было исследовано более 144 стран. Самый высокий показатель благотворительности пришелся на Либерию и Венесуэллу – 87%. Самую низкую ступеньку заняла Япония – там нуждающимся помог только 21% населения. На это есть несколько причин: культурные факторы, социальная напряженность, акцент на приватности, отсутствие консолидации общества.

Что касается денежных взносов, то больше всего донатят в Индонезии. К этому поощряют прочные связи между общиной и религиозные обязательства. Полной противоположностью этого выступает Марокко, где только 3% привлечены к финансовым пожертвованиям из-за низкого дохода.

По волонтерству, то общие данные можно трактовать так: от 65% населения в Индонезии занимается подобной деятельностью. А значительно отстает в этой сфере Египет с показателем до 4%.

Интересно знать! Наименьший коэффициент по взаимопомощи приходится на Эфиопию. Ведь страна противостоит конфликтам, высокой стоимости жизни и природным катаклизмам.