Уоррен Баффет заработал 2 миллиарда долларов в год на японских акциях

Уоррен Баффет удивил всех, инвестировав 6 миллиардов долларов в 5 японских компаний в августе 2020 года. Похоже, что его инвестиции окупаются.

Ведь всего за год эта инвестиция принесла компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway 2 миллиарда долларов. Пакет из 5 акций, избранных Уорреном Баффетом, принес на 30% больше прибыли, чем базовый фондовый индекс Topix – он вырос на 22% за год.

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Он купил в хорошее время. Это то, чего ты от него ожидаешь,

– сказал Хидеаки Курибара, аналитик Tokai Tokyo Securities Co.

В какие компании инвестировал Баффет

Itochu Corp.;

Marubeni Corp.;

Mitsubishi Corp.;

Mitsui & Co. Ltd.;

Sumitomo Corp.

Почему инвесторы обходят Японию

Интересно, что хотя Баффета и называют "Оракул из Омахи", а в Японии и вообще "богом инвестиций", мало инвесторов последовали примеру миллиардера. Японские акции пока не пользуются спросом, особенно в условиях пандемии.

Среди причин:

Количество больных COVID-19 выросла, поскольку темпы вакцинации в Японии отстают от Европы и США.

Рост индекса Topix на 8,7% в 2021 году уступает 21% роста американского индекса S&P 500.

Индексы Topix и S & P 500 Topix – один из важнейших фондовых индексов Японии. Он рассчитывается как средняя рыночная капитализация акций компаний, принадлежащих к первому сегменту Токийской фондовой биржи (компании с большой капитализацией). В то же время S&P 500 изображает успехи 500 крупнейших компаний США.

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