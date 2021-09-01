Уоррен Баффет заработал 2 миллиарда долларов в год на японских акциях
Источник:Bloomberg
Уоррен Баффет удивил всех, инвестировав 6 миллиардов долларов в 5 японских компаний в августе 2020 года. Похоже, что его инвестиции окупаются.
Ведь всего за год эта инвестиция принесла компании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway 2 миллиарда долларов. Пакет из 5 акций, избранных Уорреном Баффетом, принес на 30% больше прибыли, чем базовый фондовый индекс Topix – он вырос на 22% за год.
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Он купил в хорошее время. Это то, чего ты от него ожидаешь,
– сказал Хидеаки Курибара, аналитик Tokai Tokyo Securities Co.
В какие компании инвестировал Баффет
- Itochu Corp.;
- Marubeni Corp.;
- Mitsubishi Corp.;
- Mitsui & Co. Ltd.;
- Sumitomo Corp.
Почему инвесторы обходят Японию
Интересно, что хотя Баффета и называют "Оракул из Омахи", а в Японии и вообще "богом инвестиций", мало инвесторов последовали примеру миллиардера. Японские акции пока не пользуются спросом, особенно в условиях пандемии.
Среди причин:
- Количество больных COVID-19 выросла, поскольку темпы вакцинации в Японии отстают от Европы и США.
- Рост индекса Topix на 8,7% в 2021 году уступает 21% роста американского индекса S&P 500.