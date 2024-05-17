Уоррен Баффет раскрыл тайную инвестицию на почти 7 миллиардов долларов

Всемирно известный инвестор Уоррен Баффет раскрыл название компании, в которую он вложил почти 7 миллиардов долларов. Компания миллиардера в течение достаточно длительного периода держала эту информацию в секторе.

Более того, компания Berkshire Hathaway не просто скрывала эту информацию от общественности с прошлого года, но и требовала от Комиссии по ценным бумагам и биржам США конфиденциального режима.

Обратите внимание Металл, который отвечает за здоровье экономики, взлетел в цене до максимума с весны 2022 года

Уоррен Баффет раскрыл одну из крупнейших инвестиций за последние годы

Компания Уоррена Баффета сделала ставку на страховую компанию Chubb, приобретя 26 миллионов акций. Ценные бумаги оцениваются в 6,7 миллиарда долларов. Акции компании Chubb после отчета Berkshire Hathaway выросли в цене на 8%.

На момент создания этого материала, стоимость акций Chubb торгуется на уровне 266,84 доллара за штуку. Ценные бумаги сейчас демонстрируют положительную динамику. Рыночная капитализация составляет 107,56 миллиарда долларов, согласно данным MarketWatch.

Компания Chubb стала более известной в мире из-за одного из судебных процессов с Дональдом Трампом. Дело в том, что компания взяла на себя страхование апелляционного залога бывшего президента США на почти 92 миллиона долларов США по иску Э. Джин Кэрролл о клевете.

Инвестиция в Chubb раскрывают инвестиционную стратегию Berkshire Hathaway за последние несколько месяцев. Все выглядит так, будто они удвоили инвестиции в финансовые компании, такие как Ally Financial, American Express и Bank of America, одновременно сокращая свои ставки в потребительские товары.

В частности, компания Berkshire Hathaway продала 10 миллионов акций Apple за первые три месяца года, однако американский техгигант остается крупнейшей инвестицией в ее портфеле. Кроме того, они продали 80 миллионов акций компании-производителя принтеров HP в четвертом квартале 2023 года, сократив эту ставку на 78%.

Напомним, что Уоррен Баффет заявил, что он ответственен за инвестицию в Paramount, которая привела к потере 1,5 миллиарда долларов. В 2022 году его компания имела в своем портфеле 91 миллион акций медиаплатформы.