Уоррен Баффетт пожертвовал миллиарды долларов 5 фондам: каким капиталом он теперь владеет

Известный американский миллиардер Уоррен Баффетт пожертвовал акции компании Berkshire Hathaway на сумму в 4 миллиарда долларов. Бизнесмен передал деньги благотворительным фондам. Каким теперь капиталом владеет Баффетт – читайте дальше.

Инвестор и миллиардер пообещал еще в 2006 году, что он постепенно отдаст более 99% своего капитала на добрые дела. С тех пор он уже пожертвовал около 52% своих акций компании Berkshire Hathaway. Добавим, что речь идет о миллиардах долларов.

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Уоррен Баффетт отдал миллиарды долларов на благотворительность

Около 11 миллионов из этих акций Баффет передал Фонду Билла и Мелинды Гейтсов (пара развелась в 2021 году), 1,1 миллиона акций – Фонду Сьюзен Томпсон Баффетт. Также он пожертвовал 770 тысячами акций каждой из трех следующих благотворительных организаций, которые создали и заботятся трое его детей:

Sherwood Foundation,

Howard G. Buffett Foundation,

Novo Foundation.

Согласно официальному заявлению Berkshire Hathaway, в этих целях Баффетт конвертировал 9,608 акций категории A в чуть более 14,4 миллиона ценных бумаг категорий, которые он отдал вышеперечисленным фондам.

Я благодарен за подарки от Уоррена для поддержки работы фонда и за многолетнюю дружбу. Когда в 2006 году он решил сделать эти подарки, меня тронуло до слез. Как это происходит до сих пор,

– прокомментировал в твиттере Билл Гейтс.

Как это повлияло на состояние бизнесмена

В общей сложности пожертвование Баффетта в денежном эквиваленте составляет 4 миллиарда долларов. Поэтому на момент создания этого материала Forbes оценивает капитал в 100,2 миллиарда долларов. По версии Bloombeg, бизнесмену принадлежит состояние в размере 101 миллиарда долларов.

Несмотря на свои щедрые шаги, Уоррену Баффетту все еще принадлежит около 16% ценных бумаг Berkshire. Бизнесмен также владеет примерно 31% права голоса. Дело в том, что акции категории "А" оказывают гораздо большее влияние, чем активы класса "В". Согласно официальным данным компании, миллиардеру принадлежит 229016 акций класса A и 276 акций категории B Berkshire Hathaway.

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