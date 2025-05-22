Украина предлагает Евросоюзу с 2026 года финансировать ВСУ, – министр финансов Марченко

Украина предлагает Евросоюзу с 2026 года взять на себя финансирование ВСУ. Это позволит усилить безопасность ЕС на фоне роста угрозы со стороны России.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

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Какой вариант финансирования ВСУ Украина предлагает ЕС

Марченко сообщил, что на полях встреч финансового блока G7 в Канаде он получил четкие сигналы о том, что поддержка Украины будет продолжаться.

Министр рассказал, что ключевая тема, которая обсуждалась с партнерами – пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. Марченко добавил, что сейчас ведется диалог о возможности "интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы".

Уверен, что такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС – обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии. Ведь украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт,

– отметил Марченко.

Он пояснил, что расходы на обеспечение ВСУ для безопасности Европы будут составлять незначительную долю ВВП ЕС. В частности, их могут разделить между странами, которые готовы присоединиться к инициативе, и включены в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

"Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности через увеличение численности военного персонала. Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил – действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров", – заявил министр финансов.

Кроме того, Марченко отметил, что поддержка Украины сегодня – инвестиция в стабильность Европы в будущем.