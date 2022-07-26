Украина обратилась к инвесторам с важным предложением: детали и акценты от Шмыгаля

Украина обращается к инвесторам с предложением об отсрочке выплат по ценным бумагам. Очевидно, что главная цель – эффективная консолидация средств. Глава Кабмина Денис Шмыгаль рассказал подробности.

В этот раз Украина обращается к инвесторам, которые в прошлом избрали в свои портфели ценные бумаги двух украинских государственных компаний. Речь идет об " Укравтодоре" и "Укрэнерго".

Достойно внимания Как инвесторы меняют стратегии и инструменты и почему это важно для Украины

Украина обратилась к инвесторам с предложением

Официальный Киев предлагает инвесторам изменить сроки выплаты долгов по ценным бумагам по крайней мере на 2 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль в посте подчеркнул, что государство Украина сейчас сосредоточено на консолидации всех ресурсов на нужды, имеющие первостепенное значение. Речь идет о:

пенсии,

финансирование армии,

подготовке к отопительному сезону 2022 – 23 годов ,

, восстановлении объектов критической инфраструктуры

В связи с этим во вторник, 26 июля 2022 года, Кабмин одобрил документы об отношениях с инвесторами. Предложение Украины к владельцам облигаций "Укравтодора" на сумму 700 миллионов долларов – отсрочка выплаты процентов по ценным бумагам к концу 2024 года. То же предлагают и инвесторам, владеющим активами "Укрэнерго" на 825 миллионов долларов.

Глава украинского Кабмина добавил, что этот шаг является частью скоординированной политики Министерства финансов.

В частности, подчеркивают, что Украина выбрала откровенную форму дискуссии с всеми кредиторами в контексте отсрочки выплат по долгам. В том числе речь идет о государственных компаниях.

Украинская сторона ожидает, что инвесторы согласятся отсрочить выплаты. Шмыгаль подчеркнул, что в современных условиях, продуцирующих ряд беспрецедентных вызовов, такая политика будет распространяться на все такие обязательства Украины.

Это вас может заинтересовать – Украина обратилась к США по газу: смотреть видео