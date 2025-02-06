Цена угля рухнула до многолетнего минимума: как к этому причастна вторая экономика мира
Цена угля существенно упала на рынке, обновив многолетний минимум. На рынок влияет прогноз из Китая на 2025 год.
Цена угля за тонну
Фьючерсы на уголь Ньюкасл падают в цене. Стоимость контрактов обновила минимум за 4 года, а также колеблется на самом низком уровне за год. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Investing.com.
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На сегодня, 6 февраля, цены на фьючерсы на уголь торгуются на уровне 109 долларов за тонну. За день уголь упал в цене на чуть более чем 2%. Пиковая цена угля за 12 месяцев составляет почти 152 доллара за тонну. На динамику цен на уголь влияет длительное беспокойство относительно избытка предложения на рынке.
В частности, китайская ассоциация по транспортировке и дистрибуции угля прогнозирует, что добыча угля вырастет на 1,5% до 4,82 миллиарда тонн в 2025 году.
Добавляют, что увеличение объемов добычи угля связано с тем, чтобы избежать рисков по ограничению на выбросы углерода и закрытием шахт из-за нарушения протокола безопасности. При этом коммунальные предприятия уже имеют рекордные запасы угля. Более того, резервы выросли на 12% за два месяца по состоянию на октябрь 2024, по данным Trading Economics.
Интересная деталь! Украина также богата каменным углем. Залежи угля оцениваются в 9,1 триллиона долларов. Все ископаемые Украины оценивают почти в 115 триллионов долларов.