Twitter может принять предложение Маска о приобретении компании за 43 миллиарда долларов, – СМИ
Источник:Nasdaq
Компания Twitter собирается согласиться с предложением миллиардера Илона Маска о приобретении социальной сети. По крайней мере, так сообщают анонимные источники. В то же время, они не исключают возможность того, что стороны не смогут договориться.
Илон Маск готов заплатить за социальную сеть примерно 43 миллиарда долларов наличными. Глава Tesla назвал эту сумму "лучшим и окончательным предложением" для компании.
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Источники сообщают, что Twitter может объявить о сделке по цене на уровне 54,20 доллара за акцию уже в понедельник. Возможно, это произойдет после того, как совет директоров компании на встрече рекомендует это соглашение для акционеров Twitter. Однако знающие лица добавляют, что все еще остается вероятность, что сделка сорвется в последнюю секунду.
- Forbes оценивает капитал Маска в 269,1 миллиарда долларов,
- По версии Bloomberg, состояние бизнесмена составляет 259 миллиардов долларов.
Тактика Илона Маска по переговорам – сделать одно предложение и следовать ему. Это напоминает о том, как другой миллиардер, Уоррен Баффет, ведет подобные переговоры. По мнению главы Tesla, компания Twitter должна перейти в частный сектор, чтобы развиваться и стать настоящей платформой для свободы слова.
К моменту написания этого материала стоимость акций социальной сети колеблется на уровне 51,63 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 39,4 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.