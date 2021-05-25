Забыл пароль от криптокошелька: сколько денег потерял "миллионер" из Германии

Немецкий трейдер Стефан Томас потерял больше 200 миллионов долларов, которые он заработал на биткоинах. Какая ошибка стоила инвестору миллионов – читайте дальше.

В криптокошельке Томаса было 7002 виртуальные монеты, которые сейчас стоят более 267 миллионов долларов. Все это он потерял из-за того, что не смог вспомнить пароль.

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Трейдер из Германии потерял 7002 виртуальные монеты

Интересно, что Стефан Томас понял, что потерял пароль к своему профилю еще 10 лет назад. Тогда цифровые монеты стоили 141 тысячу доларов. Все эти годы инвестор был вынужден наблюдать, как "его" капитал вырос на 19 900%. Трейдер признался, что чувствовал себя опустошенным через эту ситуацию.

Я был в абсолютном отчаянии. Я не мог спать ночью. Я сильно страдал от депрессии. Но гораздо хуже, чем потеря денег, был мой упрек самому себе: я просто не мог поверить, что потерял что-то настолько важное. Я чувствовал себя полным идиотом,

– рассказал он в интервью Berliner Zeitung.

В конце концов Томас смирился с потерей и осознал, что это не повод бросать свою жизнь. По его словам, эта ситуация помогла ему снова начать заниматься тем, что он любит –программированием.

Я снова погрузился в программирования. Когда у меня снова появилась постоянная работа, я купил новые биткоины. Они у меня все еще есть сегодня,

– рассказал трейдер.

Хотя он и пытался вернуть утраченные биткоины. Программист создал собственный код обхода жесткого диска, но разработка этой технологии требует много времени и денег, а шансы на успех очень туманны. Добавим, что Томас – далеко не единственный трейдер, чьёсостояние пропали без вести. На сегодня потери криптоинвесторив оценивается в 141 миллиард долларов.