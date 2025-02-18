Сколько на самом деле денег у Трампа, который вошел в историю США

Дональд Трамп вошел в историю США, как самый богатый президент в истории США. За последние годы капитал Трампа то резко уменьшался, то стремительно рос.

Какой капитал у Дональда Трампа

Дональд Трамп – это самый богатый президент в истории США. Он обладает миллиардным капиталом. Однако после инаугурации, которая происходила 20 января 2025 года, его состояние немного уменьшилось. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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14 января Bloomberg оценивал личный капитал Дональда Трампа в 7,49 миллиарда долларов. На тот момент с начала года состояние президента США увеличилось более чем на 1 миллиард долларов или на 15,6%. По состоянию на 18 февраля капитал Трампа составляет 5,8 миллиарда долларов.

Что известно о капитале Трампа:

Значительная часть активов Трампа – это недвижимость. Однако этот сектор существенно пострадал в последние годы на фоне повышения процентных ставок в США, пандемии коронавируса, перехода на удаленный формат работы и тому подобное.

Еще один важный актив в портфеле Трампа – это доля в 57% в компании Trump Media & Technology Group, которые принадлежат социальная сеть Truth Social.

Важно! Уменьшение капитала Трампа в последние месяцы связано с обесцениванием акций Trump Media & Technology Group на бирже. Ценные бумаги публичной компании подешевели почти на 11%, по данным Yahoo!Finance. Рыночная капитализация компании составляет 6,68 миллиарда долларов.

Более того, за 2024 год компания Трампа потеряла более 400 миллионов долларов. Доход компании уменьшился на 12% в годовом исчислении. Для сравнения, в 2023 году потери компании оценили в 58,2 миллиона долларов, информирует CNBC.