Платформа Temu стала фигурантом расследования в ЕС: повлияло ли это на акции компании

В Европе заинтересовались деятельностью китайской торговой платформы Temu, которую создали в Китае. В Европейской комиссии объяснили причины такого решения, тогда как рынок уже успел отреагировать на новость.

Расследование против Temu в ЕС

Компания Temu привлекла внимание Европейской комиссии, которая начала первое расследование по ее деятельности. Регулятора беспокоят такие моменты в работе торговой платформы: продажа нелегальной продукции и возможность возвращения продавцов, которых ранее за это уже выгнали из маркетплейса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Европейскую комиссию.

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В компании Temu заявили, что готовы к сотрудничеству с регуляторами. Мол, они серьезно относятся к своим обязательствам и защите прав потребителей. В то же время стоит добавить, новости о старте расследования деятельности торговой платформы в ЕС, что является одним из ключевых рынков сбыта в мире, не слишком повлияло на позиции ее материнской компании на фондовом рынке – Pinduoduo, с тикером на рынке PDD Holdings.

Известно, что бешеная популярность Temu в мире способствовала тому, что акции Pinduoduo были среди лидеров по подорожанию в течение последних лет.

К теме! Китайскую торговую платформу также подозревают в чрезмерном сборе данных пользователей и торговли ими, мошенничестве с банковскими карточками клиентов и даже использовании рабского труда.

По состоянию на 1 ноября акции PDD Holdings демонстрируют положительную динамику на рынке и торгуются на уровне 120,65 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 167,56 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Однако с начала года ценные бумаги китайской компании подешевели почти на 18%.