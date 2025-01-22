Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами: как отреагировали китайские акции

Фондовые рынки в Китае и Гонконге фиксируют первые потери после вступления Дональда Трампа в должность президента США. На рынки влияют планы Трампа по тарифам на импортные товары из Китая.

Как реагируют фондовые рынки Китая и Гонконга на заявления Трампа о тарифах

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 10% штрафной пошлины на импортные товары из Китая. Об этом новый президент США сообщил в свой первый день на посту – 21 января. Фондовые рынки Китая и Гонконга уже отреагировали на последние новости из США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Акции Китая и Гонконга зафиксировали спад в среду, 22 января, именно после заявлений Трампа о новых тарифах со стороны США. Это стало завершением кратковременного периода передышки для фондовых рынков:

Китайский индекс CSI 300 с акциями крупнейших компаний со стабильными показателями и Шанхайский композитный индекс снизились на 0,9% на закрытии. Это самый большой однодневный спад китайских акций за почти две недели.

Гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 1,6%, отойдя от максимума за 5 недель.

На момент создания этого материала, индекс CSI 300 упал на 0,93%, тогда как Шанхайский композитный индекс потерял 0,89%. При этом потери Hang Seng Index составляют 1,63%, по данным Reuters.